CASA E JARDIM

5 formas de usar o cabide em casa que você nem imaginou que poderia

Descubra maneiras de reaproveitar esse item muitas vezes esquecido

Agência Correio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:00

Isso libera espaço no chão e mantém os pares visíveis. Em apartamentos pequenos ou quartos compartilhados, essa alternativa faz diferença na organização Crédito: Freepik

Antes de ir para o lixo ou ficar esquecido no fundo do guarda-roupa, um cabide pode ganhar novas funções dentro de casa. A peça que normalmente sustenta camisas e casacos também resolve pequenos impasses do dia a dia.

Com um pouco de adaptação, ele ajuda a liberar espaço, organizar objetos e até decorar ambientes. A seguir, veja como transformar esse item comum em um aliado na rotina.

Feng Shui e a organização dos quartos 1 de 12

1. Suporte simples para a cozinha

Na cozinha, o cabide de arame pode virar apoio para rolo de papel-toalha. Para isso, corte a parte inferior do cabide e encaixe o rolo pelo lado aberto. As pontas ficam escondidas dentro do papel.

Depois, pendure em um gancho ou em uma prateleira lateral. Assim, o papel pode ser puxado com facilidade e a bancada continua livre. O mesmo truque funciona para pendurar panos de prato, mantendo tudo ao alcance das mãos.

2. Organização prática no banheiro

No banheiro, o cabide também encontra espaço. Ele pode servir como porta-toalhas, especialmente em locais pequenos onde não há suporte fixo na parede.

Outra possibilidade é usá-lo para apoiar revistas perto da banheira. Quem costuma tomar banhos longos pode pendurar as leituras ali e manter as páginas protegidas de respingos.

3. Luzes de Natal sem nós

Guardar luzes de cordão costuma ser uma tarefa frustrante quando os fios se misturam, mas o cabide ajuda a evitar esse problema.

Basta enrolar as luzes ao redor da estrutura e prender as pontas com fita adesiva. Depois, é só pendurar no armário. Quando as próximas festas de fim de ano chegarem, o fio estará pronto para uso, sem emaranhados.

4. Uma saída rápida para os sapatos

Embora não substitua uma sapateira tradicional, o cabide pode ajudar em espaços reduzidos. Sandálias e chinelos leves podem ser pendurados diretamente nele.

Isso libera espaço no chão e mantém os pares visíveis. Em apartamentos pequenos ou quartos compartilhados, essa alternativa faz diferença na organização.

5. Apoio para plantas na varanda

Na área externa, o cabide de arame também pode ser reaproveitado. Dois suportes podem ser unidos com abraçadeiras de nylon, formando uma base para vasos.