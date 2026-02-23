5 formas de usar o cabide em casa que você nem imaginou que poderia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:00
Antes de ir para o lixo ou ficar esquecido no fundo do guarda-roupa, um cabide pode ganhar novas funções dentro de casa. A peça que normalmente sustenta camisas e casacos também resolve pequenos impasses do dia a dia.
Com um pouco de adaptação, ele ajuda a liberar espaço, organizar objetos e até decorar ambientes. A seguir, veja como transformar esse item comum em um aliado na rotina.
Feng Shui e a organização dos quartos
Na cozinha, o cabide de arame pode virar apoio para rolo de papel-toalha. Para isso, corte a parte inferior do cabide e encaixe o rolo pelo lado aberto. As pontas ficam escondidas dentro do papel.
Depois, pendure em um gancho ou em uma prateleira lateral. Assim, o papel pode ser puxado com facilidade e a bancada continua livre. O mesmo truque funciona para pendurar panos de prato, mantendo tudo ao alcance das mãos.
No banheiro, o cabide também encontra espaço. Ele pode servir como porta-toalhas, especialmente em locais pequenos onde não há suporte fixo na parede.
Outra possibilidade é usá-lo para apoiar revistas perto da banheira. Quem costuma tomar banhos longos pode pendurar as leituras ali e manter as páginas protegidas de respingos.
Guardar luzes de cordão costuma ser uma tarefa frustrante quando os fios se misturam, mas o cabide ajuda a evitar esse problema.
Basta enrolar as luzes ao redor da estrutura e prender as pontas com fita adesiva. Depois, é só pendurar no armário. Quando as próximas festas de fim de ano chegarem, o fio estará pronto para uso, sem emaranhados.
Embora não substitua uma sapateira tradicional, o cabide pode ajudar em espaços reduzidos. Sandálias e chinelos leves podem ser pendurados diretamente nele.
Isso libera espaço no chão e mantém os pares visíveis. Em apartamentos pequenos ou quartos compartilhados, essa alternativa faz diferença na organização.
Na área externa, o cabide de arame também pode ser reaproveitado. Dois suportes podem ser unidos com abraçadeiras de nylon, formando uma base para vasos.
Fixado no parapeito da janela ou na grade da varanda, o conjunto funciona como apoio decorativo para flores. Além de útil, a adaptação dá novo uso a um objeto que talvez fosse descartado.