Exterminador de colesterol: saudável e saborosa, mas só pode ser consumido um punhado por dia

Agência Correio
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:00
Na busca por uma vida mais saudável, alguns alimentos podem ser grandes aliados. Esse é o caso das nozes, frutos oleaginosos ricos em gorduras, proteínas, fibras, minerais e vitaminas.
Um estudo publicado no periódico AHA Journal e conduzido pela nutricionista Lauren Manaker constatou que o consumo diário de 30 a 60 gramas deste alimento pode ser extremamente benéfico para a saúde.
Castanha de Caju
As nozes podem agir na redução do nível de colesterol do corpo e na prevenção de condições como doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. Além de serem uma fonte de energia fácil de encaixar em refeições.
Confira algumas das propriedades que tornam este alimento um potente aliado do bem-estar.
Essas oleaginosas são fonte de proteínas vegetais, um macronutriente importante para a formação da musculatura, reforço do sistema imunológico e manutenção de hormônios.
Apesar de não ser o nutriente mais abundante – uma porção de 30 gramas de nozes tem cerca de quatro gramas de proteína –, ela tem vantagens em relação às carnes por ser pobre em gorduras saturadas, que elevam o colesterol.
Além disso, suas gorduras, que são a maior parte da composição nutricional deste grupo, são predominantemente insaturadas e agem na redução das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), também conhecidas como colesterol ruim.
O alimento também conta com a presença de fibras, nutrientes responsáveis por absorver e eliminar o colesterol total e ruim do corpo.
Esse processo acontece por meio de uma ligação entre as fibras e a gordura presente no sistema digestivo. Os nutrientes formam um gel que captura óleos e ácidos feitos pelo colesterol, impedindo que sejam reabsorvidos pelo organismo.
As fibras também são importantes para a manutenção de uma flora intestinal saudável, servindo de alimento para bactérias benéficas presentes no intestino.
As nozes são ricas em antioxidantes, principalmente os polifenóis, que reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, fatores de risco para a incidência de doenças cardiovasculares e ataques cardíacos.