Exterminador de colesterol: saudável e saborosa, mas só pode ser consumido um punhado por dia

Ricas em gorduras boas, proteínas e fibras, as nozes são aliadas poderosas na prevenção de doenças cardiovasculares e na manutenção do bem-estar

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:00

Descubra como o consumo diário de nozes pode reduzir o colesterol ruim, fortalecer o sistema imunológico e promover uma flora intestinal saudável Crédito: Freepik

Na busca por uma vida mais saudável, alguns alimentos podem ser grandes aliados. Esse é o caso das nozes, frutos oleaginosos ricos em gorduras, proteínas, fibras, minerais e vitaminas.

Um estudo publicado no periódico AHA Journal e conduzido pela nutricionista Lauren Manaker constatou que o consumo diário de 30 a 60 gramas deste alimento pode ser extremamente benéfico para a saúde.

Castanha de Caju

As nozes podem agir na redução do nível de colesterol do corpo e na prevenção de condições como doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. Além de serem uma fonte de energia fácil de encaixar em refeições.

Confira algumas das propriedades que tornam este alimento um potente aliado do bem-estar.

Proteínas e gorduras benéficas

Essas oleaginosas são fonte de proteínas vegetais, um macronutriente importante para a formação da musculatura, reforço do sistema imunológico e manutenção de hormônios.

Apesar de não ser o nutriente mais abundante – uma porção de 30 gramas de nozes tem cerca de quatro gramas de proteína –, ela tem vantagens em relação às carnes por ser pobre em gorduras saturadas, que elevam o colesterol.

Além disso, suas gorduras, que são a maior parte da composição nutricional deste grupo, são predominantemente insaturadas e agem na redução das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), também conhecidas como colesterol ruim.

Fibras para a limpeza do sangue e do sistema digestivo

O alimento também conta com a presença de fibras, nutrientes responsáveis por absorver e eliminar o colesterol total e ruim do corpo.

Esse processo acontece por meio de uma ligação entre as fibras e a gordura presente no sistema digestivo. Os nutrientes formam um gel que captura óleos e ácidos feitos pelo colesterol, impedindo que sejam reabsorvidos pelo organismo.

As fibras também são importantes para a manutenção de uma flora intestinal saudável, servindo de alimento para bactérias benéficas presentes no intestino.

Agentes anti-inflamatórios

As nozes são ricas em antioxidantes, principalmente os polifenóis, que reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, fatores de risco para a incidência de doenças cardiovasculares e ataques cardíacos.

