Confira resumo de ‘Coração Acelerado’ de 15 (domingo) a 19 de fevereiro (quinta-feira)

Resumo tem pedido de separação e reconciliação

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:16

Resumo de 'Coração Acelerado' tem pedido de reconciliação Crédito: Reprodução | Globo

Confira resumo de ‘Coração Acelerado’:

16 de fevereiro (segunda-feira)

Janete pede que Alaorzinho se afaste dela. Alaorzinho pede a separação a Zilá. Janete anuncia o início oficial de sua cooperativa. João Raul conhece Janete. Zilá convida Ronei para se hospedar na mansão, e Alaorzinho se irrita. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário.

17 de fevereiro (terça-feira)

Luan nota o interesse de Eduarda por Leandro. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário. Alaorzinho descobre que a estrada de acesso a Bom Retorno está interditada, e que o show devido por Ronei não poderá acontecer. Agrado se prepara para contar para João Raul sobre o passado dos dois, mas a chegada de Walmir interrompe sua fala. João Raul desconfia do comportamento do pai, Agrado alerta sobre o vício dele em jogo. Ana Castela chega em Bom Retorno.

18 de fevereiro (quarta-feira)

Luan finge não saber tocar violão para se aproximar de Eduarda. Agrado encontra Leandro, que conta que vai para São Paulo acompanhar cirurgia da sobrinha. João Raul desconfia das intenções de Leandro com Agrado. Alaorzinho tem uma ideia para manter o show no clube, e Ronei se desespera. Cinara consegue chamar a atenção de Alaor com seu perfil falso na rede de romance. João Raul recebe a visita de Ana Castela. No palco, João Raul faz uma surpresa para Agrado.

19 de fevereiro (quinta-feira)

Eduarda fica frustrada ao constatar que Leandro é apaixonado por Agrado. Janete aceita dançar com Palhares Leite para se livrar das investidas de Alaorzinho. Cinara seduz Alaor. Agrado e Janete fazem as pazes.