Confira resumo de ‘Coração Acelerado’ de 10 (terça-feira) a 14 de fevereiro (sábado)

Resumo tem nova paixão e confissão de crime

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:06

Agrado e João Raul se declaram em 'Coração Acelerado'
Agrado e João Raul se declaram em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Confira resumo de 'Coração Acelerado':

10 de fevereiro (terça-feira)

Leandro assiste ao show de Agrado. João Raul percebe que Naiane armou para ficar sozinha com ele. Agrado estranha ao não conseguir contato com João Raul. Eduarda lamenta que Ronei não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier. Eliomar confronta Zilá. Malvino exige que Janete deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

11 de fevereiro (quarta-feira)

Agrado tenta interromper a briga entre Xavier e Leandro. Janete garante a Malvino que não tem medo de Zilá. Zilá afirma a Eliomar que seguirá com o pedido para sua interdição. Agrado acompanha Leandro no hospital, enquanto João Raul cuida de Naiane na cabana. Leandro confessa a Agrado que tem um segredo. Zilá desabafa com Cinara sobre Jean Carlos. Ronei pede que Bara quite a dívida de Walmir com Adilson. Luan se aproxima de Eduarda. Naiane promete a João Raul parar de provocar Agrado nas redes sociais. Janete propõe criar uma cooperativa com as artesãs. Xavier alerta Zilá sobre a investigação sobre Soraia.

12 de fevereiro (quinta-feira)

Alaorzinho decide rescindir o contrato com a empresa de Ronei. Xavier conta a Zilá que foi procurado por Leandro. Eduarda se encanta por Leandro. Alaorzinho usa o programa de Talita para pressionar Ronei, que se desespera com os maus resultados de sua empresa. Cinara faz um perfil falso em uma rede social para se aproximar de Alaor. Zilá anuncia que conseguiu a interdição de Eliomar na Justiça. João Raul e Agrado declaram seu amor.

13 de fevereiro (sexta-feira)

João Raul discute com Walmir sobre o contrato com Ronei. Zilá sabota mais uma vez a água de Alaorzinho, que novamente sai à procura de Janete. Vilma comenta com Agenor que Zilá precisa saber que Alaorzinho visitou Janete. Luan tenta se aproximar de Eduarda, que pensa em Leandro. Zilá confronta Alaorzinho sobre sua procura por Janete. Xavier confessa seu crime a Leandro.

14 de fevereiro (sábado)

Leandro desabafa com Agrado. Leandro explica sua situação para Alaor e sua família, a fim de conseguir o dinheiro para o tratamento de Júlia. Ronei aconselha Eduarda sobre sua voz. Nora pede que Eliomar guarde seu livro de ervas. Alaor procura Leandro para reparação. Janete pede para conversar com Alaorzinho.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

