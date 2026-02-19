NOVELA DAS SETE

Confira resumo de ‘Coração Acelerado’ de 10 (terça-feira) a 14 de fevereiro (sábado)

Resumo tem nova paixão e confissão de crime

Felipe Sena

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:06

Agrado e João Raul se declaram em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Confira resumo de 'Coração Acelerado':

10 de fevereiro (terça-feira)

Leandro assiste ao show de Agrado. João Raul percebe que Naiane armou para ficar sozinha com ele. Agrado estranha ao não conseguir contato com João Raul. Eduarda lamenta que Ronei não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier. Eliomar confronta Zilá. Malvino exige que Janete deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia.

11 de fevereiro (quarta-feira)

Agrado tenta interromper a briga entre Xavier e Leandro. Janete garante a Malvino que não tem medo de Zilá. Zilá afirma a Eliomar que seguirá com o pedido para sua interdição. Agrado acompanha Leandro no hospital, enquanto João Raul cuida de Naiane na cabana. Leandro confessa a Agrado que tem um segredo. Zilá desabafa com Cinara sobre Jean Carlos. Ronei pede que Bara quite a dívida de Walmir com Adilson. Luan se aproxima de Eduarda. Naiane promete a João Raul parar de provocar Agrado nas redes sociais. Janete propõe criar uma cooperativa com as artesãs. Xavier alerta Zilá sobre a investigação sobre Soraia.

12 de fevereiro (quinta-feira)

Alaorzinho decide rescindir o contrato com a empresa de Ronei. Xavier conta a Zilá que foi procurado por Leandro. Eduarda se encanta por Leandro. Alaorzinho usa o programa de Talita para pressionar Ronei, que se desespera com os maus resultados de sua empresa. Cinara faz um perfil falso em uma rede social para se aproximar de Alaor. Zilá anuncia que conseguiu a interdição de Eliomar na Justiça. João Raul e Agrado declaram seu amor.

13 de fevereiro (sexta-feira)

João Raul discute com Walmir sobre o contrato com Ronei. Zilá sabota mais uma vez a água de Alaorzinho, que novamente sai à procura de Janete. Vilma comenta com Agenor que Zilá precisa saber que Alaorzinho visitou Janete. Luan tenta se aproximar de Eduarda, que pensa em Leandro. Zilá confronta Alaorzinho sobre sua procura por Janete. Xavier confessa seu crime a Leandro.

14 de fevereiro (sábado)

Leandro desabafa com Agrado. Leandro explica sua situação para Alaor e sua família, a fim de conseguir o dinheiro para o tratamento de Júlia. Ronei aconselha Eduarda sobre sua voz. Nora pede que Eliomar guarde seu livro de ervas. Alaor procura Leandro para reparação. Janete pede para conversar com Alaorzinho.