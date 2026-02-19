Acesse sua conta
Ator de Jumanji abre álbum de fotos inéditas dos bastidores de gravação; veja registros

Dwayne Jhonson compartilhou registros ao lado do comediante Danny DeVito

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:45

Atores nos bastidores de Jumanji
Atores nos bastidores de Jumanji Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Dwayne Jhonson anunciou na última segunda-feira (16) que o comediante Danny DeVito encerrou sua participação nas filmagens do próximo longa-metragem da franquia Jumanji, compartilhando registros inéditos dos bastidores.

Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan também aparecem na publicação e estão de volta no elenco principal, além dos coadjuvantes como Bebe Neuwirth, Lamorne Morris, Marin Hinkle, Nick Jonas e Rhys Darby.

"Isso é oficialmente o fim das gravações de Jumanji com o único e inigualável Danny DeVito. Trabalhar com você e aprender com você foi uma honra, e poder chamar você de meu amigo sempre será um privilégio. Obrigado, meu irmão, pelo seu coração firme e pela alegria ao longo de toda a nossa franquia. Vamos contar mais histórias juntos. PS: por favor, continue sorrindo, e continue esfoliando o topo da sua cabeça”, escreveu na legenda da publicação.

Jumanji 4 estreará em 11 de dezembro, com direção de Jake Kasdan, enquanto a versão final do roteiro ficou sob responsabilidade de Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. No Brasil, “Jumanji: Bem-Vindo à Selva” e “Jumanji: Próxima Fase” estão disponíveis no catálogo da Netflix. Juntos, chegaram a arrecadar US$ 1,7 bilhão ao redor do mundo.

Veja fotos:

Atores de Jumanji

Fotos foram compartilhadas no Instagram por Reprodução | Instagram
Fotos foram compartilhadas no Instagram por Reprodução | Instagram
Fotos foram compartilhadas no Instagram por Reprodução | Instagram
1 de 3
Fotos foram compartilhadas no Instagram por Reprodução | Instagram

Tags:

Cinema Filme Jumanji

