ASTROLOGIA

Hoje (19 de fevereiro) marca uma virada poderosa para a saúde de 5 signos; saiba como descarregar a energia

Com a vitalidade física lá no alto, saiba como canalizar o fogo ariano para melhorar o sono e acabar com a ansiedade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você chegar ao fim da tarde com a sensação de que "está ligado no 220v", parabéns: você está sintonizado com os astros. Para Touro, Gêmeos e Aquário, o excesso de energia mental pode virar ansiedade se não for canalizado para o corpo. Atividades físicas intensas, como uma corrida ou uma aula de boxe, são o melhor remédio para "fritar" o excesso de cafeína e estresse.



A saúde hoje pede movimento. Áries e Leão sentem uma renovação física total, mas precisam de cuidado com a impulsividade, nada de querer bater recordes e acabar com uma lesão por pressa. O contato com o sol e o ar livre é o tônico que seu espírito precisa para recarregar.

Para os Cancerianos e Librianos, a tensão costuma se acumular nos ombros e na região lombar. Alongamentos e massagens relaxantes ao chegar em casa serão fundamentais. Lembre-se que você não precisa carregar o mundo sozinho. Beber muita água hoje é mais do que saúde; é equilíbrio para o "fogo" não desidratar seu sistema.

