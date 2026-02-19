Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com nome do ex-príncipe Andrew e modelo brasileira, entenda o caso Epstein que envolve esquema de tráfico de menores

Caso voltou à tona após acusações ao ex-príncipe Andrew

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:43

Virginia Giuffre éacusava o Príncipe Andrew de abuso sexual
Virginia Giuffre éacusava o Príncipe Andrew de abuso sexual Crédito: Reprodução | Internet

Nas últimas semanas, um caso que envolve tráfico de menores para abuso sexual voltou aos holofotes. O caso Epstein retornou à mídia, com novos desdobramentos após o envolvimento do ex-príncipe Andrew.

O ex-príncipe Andrew foi preso na própria residência nesta quinta-feira (19) pela polícia do Reino Unido em meio a investigações sobre possíveis ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
1 de 10
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

Leia mais

Imagem - Filho preferido e polêmico: quem é o ex-príncipe preso por repassar informações a Jeffrey Epstein

Filho preferido e polêmico: quem é o ex-príncipe preso por repassar informações a Jeffrey Epstein

Imagem - Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil

Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil

Imagem - Caso Epstein: modelo brasileira aparece na lista de documentos ligados ao pedófilo

Caso Epstein: modelo brasileira aparece na lista de documentos ligados ao pedófilo

Epstein foi um financista que teve detalhes de sua vida secreta exposta pela primeira vez em 2005, quando várias meninas menores de idade o acusaram de se oferecer para por massagens ou atos sexuais em sua mansão em Palm Beach.

De acordo com a CNN, depoimentos de um júri divulgados anos depois incluíram acusações de que Epstein, então com 40 anos, havia estuprado adolescentes de até 14 anos.

Durante as investigações e o processo sobre tráfico sexual contra Jeffrey Epstein e sua cúmplice e ex-namorada Ghislaine Maxwell, os procuradores federais reuniram milhões de documentos.

Os “Arquivos de Epsteins” tem mais de 300 gigabytes de dados, documentos, vídeos, fotografias e áudios armazenados no principal sistema eletrônico de gerenciamento de casos do FBI, a agência federal de investigações dos EUA, o “Sentinel”. Os registros incluem relatórios de investigação e documentos da apuração original do FBI em Miami.

Além do nome do ex-príncipe Andrew, começaram a circular na mídia, o nome de personalidades brasileiras como o da modelo Izabel Goulart, que foi mencionada em e-mails de 2011.

Em nota enviada ao jornal CORREIO, a modelo afirmou que não esteve hospedada em um apartamento de Epstein e desconhece completamente os fatos.

“Izabel apenas dividiu com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar. Esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005. Izabel Goulart repudia qualquer tentativa de associar seu nome a de Jeffrey Epstein e reforça que sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira”, diz a nota assinada pelo advogado Daniel Leon Bialski.

Citada também por ter conta no mesmo banco que Epstein, Luciana Gimenez negou qualquer tipo de envolvimento com o bilionário norte-americano, acusado de comandar uma rede de tráfico sexual nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado na última quarta-feira (11), ela explicou que seu nome aparece em documentos do caso porque a Justiça americana pediu a um banco em Nova Iorque que divulgasse informações de movimentações financeiras de um período. Como Luciana tinha conta nesse banco, o nome dela e de outras pessoas inocentes apareceram.

"Eu tenho repúdio, ódio, nojo desse cidadão que se chama Jeffrey Epstein. É um cara repugnante. Um cara que estuprava mulheres, um cara que mantinha pessoas em cárcere privado e outras coisas que a gente nem sabe, uma coisa horrorosa. E eu acordo e meu nome está envolvido com este cidadão de quinta categoria, esse lixo da humanidade", afirmou Luciana no vídeo. Epstein morreu em agosto de 2019.

Tags:

Luciana Gimenez Jeffrey Epstein Izabel Goulart

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas