Com nome do ex-príncipe Andrew e modelo brasileira, entenda o caso Epstein que envolve esquema de tráfico de menores

Felipe Sena
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:43
Nas últimas semanas, um caso que envolve tráfico de menores para abuso sexual voltou aos holofotes. O caso Epstein retornou à mídia, com novos desdobramentos após o envolvimento do ex-príncipe Andrew.
O ex-príncipe Andrew foi preso na própria residência nesta quinta-feira (19) pela polícia do Reino Unido em meio a investigações sobre possíveis ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.
Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein
Epstein foi um financista que teve detalhes de sua vida secreta exposta pela primeira vez em 2005, quando várias meninas menores de idade o acusaram de se oferecer para por massagens ou atos sexuais em sua mansão em Palm Beach.
De acordo com a CNN, depoimentos de um júri divulgados anos depois incluíram acusações de que Epstein, então com 40 anos, havia estuprado adolescentes de até 14 anos.
Durante as investigações e o processo sobre tráfico sexual contra Jeffrey Epstein e sua cúmplice e ex-namorada Ghislaine Maxwell, os procuradores federais reuniram milhões de documentos.
Os “Arquivos de Epsteins” tem mais de 300 gigabytes de dados, documentos, vídeos, fotografias e áudios armazenados no principal sistema eletrônico de gerenciamento de casos do FBI, a agência federal de investigações dos EUA, o “Sentinel”. Os registros incluem relatórios de investigação e documentos da apuração original do FBI em Miami.
Além do nome do ex-príncipe Andrew, começaram a circular na mídia, o nome de personalidades brasileiras como o da modelo Izabel Goulart, que foi mencionada em e-mails de 2011.
Em nota enviada ao jornal CORREIO, a modelo afirmou que não esteve hospedada em um apartamento de Epstein e desconhece completamente os fatos.
“Izabel apenas dividiu com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar. Esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005. Izabel Goulart repudia qualquer tentativa de associar seu nome a de Jeffrey Epstein e reforça que sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira”, diz a nota assinada pelo advogado Daniel Leon Bialski.
Citada também por ter conta no mesmo banco que Epstein, Luciana Gimenez negou qualquer tipo de envolvimento com o bilionário norte-americano, acusado de comandar uma rede de tráfico sexual nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado na última quarta-feira (11), ela explicou que seu nome aparece em documentos do caso porque a Justiça americana pediu a um banco em Nova Iorque que divulgasse informações de movimentações financeiras de um período. Como Luciana tinha conta nesse banco, o nome dela e de outras pessoas inocentes apareceram.
"Eu tenho repúdio, ódio, nojo desse cidadão que se chama Jeffrey Epstein. É um cara repugnante. Um cara que estuprava mulheres, um cara que mantinha pessoas em cárcere privado e outras coisas que a gente nem sabe, uma coisa horrorosa. E eu acordo e meu nome está envolvido com este cidadão de quinta categoria, esse lixo da humanidade", afirmou Luciana no vídeo. Epstein morreu em agosto de 2019.