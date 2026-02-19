Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Acidente ocorreu em MG

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:00

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Crédito: Envato Elements

A Justiça de Minas Gerais condenou uma empresa de locação de máquinas a pagar R$ 80 mil em indenização - sendo R$ 40 mil por danos morais e R$ 40 mil por danos estéticos - além de pensão vitalícia mensal equivalente a dois salários mínimos a um engenheiro civil que ficou tetraplégico após um acidente de trabalho.

A decisão também determina que a pensão seja paga de uma só vez, com base na expectativa de vida da vítima até os 75 anos, aplicando deságio de 30% pelo pagamento antecipado. A empresa ainda deverá reembolsar despesas médicas, farmacêuticas e demais tratamentos comprovados.

Veja 10 profissões em alta em 2026 no Brasil

Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 2 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 4 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 11 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 22 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 12 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 5 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 7 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 5 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 9 mil/mês por Reprodução
1 de 10
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução

Leia mais

Imagem - Três vírus podem desencadear novas crises em 2026; saiba quais

Três vírus podem desencadear novas crises em 2026; saiba quais

Imagem - Prefeitura abre 65 vagas imediatas com salários de até R$ 11,3 mil a partir do nível fundamental

Prefeitura abre 65 vagas imediatas com salários de até R$ 11,3 mil a partir do nível fundamental

Imagem - Frente fria chega ao Brasil e provoca temporais em diversos estados

Frente fria chega ao Brasil e provoca temporais em diversos estados

O acidente ocorreu em dezembro de 2018, em Uberaba (MG). O engenheiro havia alugado uma plataforma hidráulica para pintar a fachada de uma loja, a cerca de cinco metros de altura, quando as soldas da base do equipamento se romperam e o cesto onde ele estava despencou.

Com a queda, o profissional sofreu fraturas graves, que resultaram em tetraplegia e sequelas permanentes. Após o caso, ele acionou judicialmente tanto a fabricante quanto a empresa responsável pela locação da máquina.

A 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba concluiu que não houve defeito de fabricação, mas falha na manutenção preventiva do equipamento. A perícia técnica apontou que o sistema de desligamento automático não funcionou adequadamente, provocando o colapso da estrutura.

Ao recorrer, a locadora alegou defeito de fabricação e sustentou possível culpa da vítima por supostamente não utilizar equipamentos de proteção. Os argumentos, no entanto, não foram acolhidos. O Tribunal manteve a condenação, inclusive porque o recurso da empresa foi apresentado fora do prazo legal.

Tags:

Acidente

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado
Imagem - IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais
Imagem - Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas