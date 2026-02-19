Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três vírus podem desencadear novas crises em 2026; saiba quais

Aquecimento global, crescimento populacional e aumento da mobilidade internacional criam condições mais favoráveis

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:59

Imagem Edicase Brasil
Homens de 18 a 39 anos são os mais afetados pela mpox, mas há preocupações com infecções em crianças Crédito: Naeblys | Shutterstock)

O mundo ainda lida com os efeitos da pandemia de covid-19, mas especialistas em doenças infecciosas alertam para novos focos de preocupação em 2026. Fatores como aquecimento global, crescimento populacional e aumento da mobilidade internacional vêm criando condições mais favoráveis à circulação e adaptação de vírus.

Em artigo publicado na revista The Conversation, o professor Patrick Jackson, da Universidade da Virgínia, aponta três patógenos que exigem monitoramento neste momento: o vírus Oropouche, a gripe aviária H5N1 e o mpox. Embora distintos, todos ampliaram sua área de circulação nos últimos anos.

Vacina continua sendo necessária para enfrentar a covid

Vacinação contra a gripe e Covid-19 por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
[Edicase]A vacina contra a covid-19 é indicada anualmente para grupos prioritários (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]A vacina contra a covid-19 continua sendo importante (Imagem: AmazeinDesign | Shutterstock) por Imagem: AmazeinDesign | Shutterstock
Paciente com covid por Shutterstock
Bahia receberá novas doses da vacina Covid-19 nesta quinta-feira por Divulgação/ Saúde GovBA
Vacinação pediátrica contra a Covid-19 retoma nesta quarta por Bruno Concha/Secom PMS
Vacinação infantil contra a covid-19 de crianças de 10 anos ou mais, no Planetário, no bairro da Gávea, zona sul da cidade por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Apenas 6% do público habilitado tomou a nova vacina contra a Covid-19 por Paula Fróes/CORREIO
Doses de imunizantes contra gripe, covid e tétano reforçam estratégia por Cristine Rochol/PMPA
Vacina contra covid-19 por Rodrigo Clemente/Prefeitura de Belo Horizonte
Feira de Santana teve redução de 56% nos casos de Covid em março por Thiago Paixão/Prefeitura de Feira
Aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 no posto móvel de vacinação por Rovena Rosa/Agência Brasil
Covid-19: Arena Fonte Nova recebe drive-thru de vacinação por Divulgação
Vacinação contra a covid-19 por Bruno Concha/ Secom
Vacinação conta a covid-19 por Bruno Concha/Secom PMS
Teste de covid por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Agentes de saúde relataram o impacto da covid-19 por Tomaz Silva/Agência Brasil
Vacina contra covid será incluída por Raquel Portugal/Fiocruz
O Corona Vírus sofre constantes mutações o que torna a Covid-19 ainda mais perigosa por Shutterstock/reprodução
Covid-19 por Rovena Rosa/Agência Brasil
Variante da Covid-19 por Divulgação / Corbis
Vacinação fez mortes por covid caírem por Rovena Brasil/Agência Brasil
Vacinação bivalente da Covid-19 por Jefferson Peixoto/Secom
Confira os postos de vacinação contra Covid-19 e gripe em Salvador por Bruno Concha
Salvador retoma vacinação contra Covid-19 e gripe nesta segunda (26) por Otávio Santos/Secom
Moradores de Itapua fazem o teste do Covid-19 por Tiago Caldas/Correio
Teste rapido do Covid-19 por Tiago Caldas/Correio
O estado registrou 63 mortes e 2.146 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,3%) em 24h. por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia tem 4º dia seguido de recorde de pacientes em UTIs para covid: 912. por Nara Gentil/CORREIO
Bahia registra 143 mortes e 4.448 novos casos de covid nas últimas 24 horas. por Paula Fróes/CORREIO
Raimunda dos Santos, do projeto Mulheres Ativas: máscaras de TNT ajudam na prevenção da Covid-19 por Divulgação/Mineração Caraíba
Inicia, em Salvador, aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 por Divulgação/PMS
Na Liberdade teve fila para fazer o teste rápido da covid-19. por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 33
Vacinação contra a gripe e Covid-19 por Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Vírus Oropouche

Transmitido por pequenos mosquitos, o vírus Oropouche provoca sintomas semelhantes aos de uma gripe. Identificado na década de 1950 em Trinidad e Tobago, por muito tempo esteve restrito à região amazônica, mas desde os anos 2000 vem se expandindo pela América do Sul, América Central e Caribe.

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde indicam que, até agosto de 2025, o Brasil concentrava a maioria dos casos registrados nas Américas, com ocorrências distribuídas por 20 estados e cinco mortes confirmadas — quatro no Rio de Janeiro e uma no Espírito Santo.

Também há registros de casos na Europa associados a viajantes infectados. Investiga-se ainda a possibilidade de transmissão de mãe para filho e eventuais complicações em gestantes. Não há vacina nem tratamento específico disponível. Em janeiro de 2026, a Organização Mundial da Saúde apresentou proposta para acelerar pesquisas voltadas à prevenção e ao controle da doença.

Gripe aviária H5N1

A influenza do tipo A é conhecida pela alta capacidade de mutação. A cepa H5N1, chamada de gripe aviária, passou a preocupar ainda mais após ser identificada em rebanhos de vacas leiteiras nos Estados Unidos em 2024, ampliando o número de espécies afetadas.

Desde então, foram registrados casos humanos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que contabilizam 71 infecções e duas mortes no país desde 2024, sem confirmação de transmissão sustentada entre pessoas.

No Brasil, houve registro da doença em granja comercial em 2025. O principal receio dos especialistas é que o vírus adquira capacidade de transmissão eficiente entre humanos, condição necessária para uma nova pandemia. Estudos para desenvolvimento de vacinas específicas já estão em andamento, inclusive no Instituto Butantan.

Mpox

Antes restrito a áreas da África, o mpox ganhou projeção internacional em 2022, quando a variante conhecida como clado IIb se espalhou por mais de cem países. A transmissão ocorre principalmente por contato físico próximo.

Desde 2024, países da África Central registram aumento de casos associados ao clado I, considerado mais grave. Há notificações recentes em outros países sem histórico de viagem ao continente africano. Existe vacina disponível, mas especialistas acompanham a evolução das variantes ao longo de 2026.

Tags:

Vírus

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

01

Crise ‘sabor chocolate’: Cotação do cacau despenca mais de 70% em um ano na Bahia

Preços dos produtos vendidos na Páscoa não devem ser impactados

Imagem - O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir
02

O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

Depois de um período de dúvidas e ajustes internos, o dia traz sinais claros de que o esforço não foi em vão

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
03

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
04

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido