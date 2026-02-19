Adolescente de 16 anos é suspeito de matar o próprio pai com golpes de machado na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:54
Um adolescente de 16 anos é suspeito de matar o próprio pai na manhã de terça-feira (17), no Povoado da Limeira, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Birandir Sousa de Andrade, de 46 anos.
De acordo com informações da TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia na região, a Polícia Civil informou que a casa de Birandir foi invadida por volta das 5h. Ele estava dormindo quando foi surpreendido com golpes de machado.
Após o crime, o corpo foi transportado no veículo da própria vítima e deixado na localidade de Formosa, na zona rural de Itambé, cidade vizinha.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Três adolescentes, com idade entre 16 e 17 anos, são suspeitos de participar do crime. Os três foram apreendidos pela polícia. Eles vão responder por ato infracional semelhante ao crime de homicídio e ocultação de cadáver.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas não obteve retorno.