Adolescente de 16 anos é suspeito de matar o próprio pai com golpes de machado na Bahia

Filho e mais dois adolescentes foram apreendidos em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:54

Vítima foi identificada como Birandir Sousa de Andrade, de 46 anos
Vítima foi identificada como Birandir Sousa de Andrade, de 46 anos Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos é suspeito de matar o próprio pai na manhã de terça-feira (17), no Povoado da Limeira, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Birandir Sousa de Andrade, de 46 anos.

De acordo com informações da TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia na região, a Polícia Civil informou que a casa de Birandir foi invadida por volta das 5h. Ele estava dormindo quando foi surpreendido com golpes de machado.

Após o crime, o corpo foi transportado no veículo da própria vítima e deixado na localidade de Formosa, na zona rural de Itambé, cidade vizinha.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Três adolescentes, com idade entre 16 e 17 anos, são suspeitos de participar do crime. Os três foram apreendidos pela polícia. Eles vão responder por ato infracional semelhante ao crime de homicídio e ocultação de cadáver.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas não obteve retorno. 

