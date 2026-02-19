Acesse sua conta
Passageira tem celular furtado enquanto desembarcava no metrô de Salvador

Imagens de câmeras de segurança são analisadas para identificar e localizar o suspeito do crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:39

Estação de metrô Bom Juá fica às margens da BR-324
Estação de metrô Bom Juá fica às margens da BR-324 Crédito: Reprodução

Uma passageira teve o celular furtado enquanto desembarcava de um trem na Estação Bom Juá, em Salvador, na madrugada do último sábado (14). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ainda não foi localizado.

As imagens das câmeras de segurança do sistema metroviário estão sendo analisadas para identificar e localizar o homem envolvido na ação. O caso é investigado pela 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do furto.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que o sistema é monitorado por mais de 2 mil câmeras. A concessionária destacou ainda que realiza rondas estratégicas com agentes de atendimento e segurança, além de atuar em conjunto com as forças de Segurança Pública para coibir ocorrências no modal.

