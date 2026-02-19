TRAGÉDIA

Atropelamento em estrada da Bahia deixa idosa morta; vítima tentou atravessar a via

Moradores protestaram após o caso e pediram construção de passarela

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:58

Idosa foi atropelada na BR-116 Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Maria de Loures Maia Cordeiro, 65 anos, morreu após ser atropelada na BR-116 Sul, em Feira de Santana. O acidente foi registrado na noite de terça-feira (17), no km 428 da rodovia.

A idosa teria sido atingida por um carro no momento em que atravessava a pista. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia e providenciar a remoção do corpo.

Idosa foi atropelada na BR-116 1 de 4

Segundo a polícia, o motorista permaneceu no local após o atropelamento e se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O caso foi formalizado pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).