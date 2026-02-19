Atropelamento em estrada da Bahia deixa idosa morta; vítima tentou atravessar a via

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:58
Uma mulher identificada como Maria de Loures Maia Cordeiro, 65 anos, morreu após ser atropelada na BR-116 Sul, em Feira de Santana. O acidente foi registrado na noite de terça-feira (17), no km 428 da rodovia.
A idosa teria sido atingida por um carro no momento em que atravessava a pista. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia e providenciar a remoção do corpo.
Idosa foi atropelada na BR-116
Segundo a polícia, o motorista permaneceu no local após o atropelamento e se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O caso foi formalizado pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo trecho. A morte da idosa provocou reação de moradores da região. Na manhã de quarta-feira (18), houve protesto no mesmo ponto da rodovia onde ocorreu o atropelamento, solicitando uma passarela para o local.