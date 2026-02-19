Acesse sua conta
Estrada é bloqueada por produtores rurais após conflito por terras na Bahia

Manifestantes liberam passagem de veículos em sistema alternado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:35

Estrada foi bloqueada por produtores rurais no sul da Bahia
Estrada foi bloqueada por produtores rurais no sul da Bahia Crédito: Reprodução

A BR-101 foi bloqueada pelo segundo dia na quarta-feira (18) no trecho de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. O protesto foi realizado por produtores rurais que afirmam estar sendo ameaçados e expulsos de pelo menos quatro fazendas na região de Prado nos últimos dias.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio atingiu as duas pistas da rodovia. Apesar da interdição total, os manifestantes permitiram a passagem de veículos em sistema de revezamento: a cada duas horas, o tráfego é liberado por 15 minutos no sentido sul e por 10 minutos no sentido norte.

Esse mesmo ponto da rodovia já havia sido fechado na terça-feira (17). Na ocasião, a interdição se estendeu por cerca de sete horas e provocou congestionamento ao longo do trecho. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a chamada “ação de retomada” feita em fevereiro em quatro propriedades em Prado.

As ações contaram com a participação de diferentes comunidades indígenas. Ainda conforme o órgão, a Terra Indígena Comexatibá — onde estão localizadas as fazendas — teve a portaria declaratória assinada em novembro do ano passado pelo ministro da Justiça, reconhecendo a área como território de posse permanente do povo Pataxó.

Entretanto, as etapas seguintes necessárias para a conclusão do processo ainda não foram finalizadas. A Funai sustenta que a indefinição sobre a efetivação da portaria tem ampliado a sensação de insegurança e contribuído para o aumento da tensão e dos episódios de violência na região.

