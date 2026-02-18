Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padrinho de 71 anos é suspeito de estuprar criança de seis anos

O crime ocorreu perto da casa da família

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:07

Polícia Civil
Polícia Civil Divulgação Crédito: Polícia Civil

Um idoso de 71 anos foi preso nesta quarta-feira (18), em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, sob a acusação de estupro de vulnerável. O homem é suspeito de abusar de uma criança de apenas seis anos. Segundo as informações da Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades da residência da família da vítima.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, era vizinho da família e possuía um vínculo estreito com a vítima, da qual era padrinho. De acordo com o orgão, ele teria se aproveitado dessa relação de confiança para abordar a criança.

A denúncia partiu do pai da vítima, que acionou a Polícia Militar logo após tomar conhecimento do ocorrido. O caso gerou revolta na comunidade local devido à proximidade do agressor com o núcleo familiar.

A prisão foi realizada por meio de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. O idoso permanece custodiado à disposição da Justiça.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Estupro no Carnaval: 12 PMs depõem após denúncia de crime em posto policial no circuito Barra-Ondina

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Carro de luxo é apreendido em operação contra crime organizado na Bahia

Prima acusa Suzane von Richthofen de novos crimes: 'Saques, violações e invasões no imóvel'

Operação prende chefe do crime de Xique-Xique em São Paulo

Tags:

Idosos Crimes Sexuais Estupro Menores

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas