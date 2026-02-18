BARBARIDADE

Padrinho de 71 anos é suspeito de estuprar criança de seis anos

O crime ocorreu perto da casa da família

Nauan Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:07

Polícia Civil Divulgação Crédito: Polícia Civil

Um idoso de 71 anos foi preso nesta quarta-feira (18), em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, sob a acusação de estupro de vulnerável. O homem é suspeito de abusar de uma criança de apenas seis anos. Segundo as informações da Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades da residência da família da vítima.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, era vizinho da família e possuía um vínculo estreito com a vítima, da qual era padrinho. De acordo com o orgão, ele teria se aproveitado dessa relação de confiança para abordar a criança.

A denúncia partiu do pai da vítima, que acionou a Polícia Militar logo após tomar conhecimento do ocorrido. O caso gerou revolta na comunidade local devido à proximidade do agressor com o núcleo familiar.