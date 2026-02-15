CRIME

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Fantástico teve acesso a imagens da abordagem e a trechos do depoimento do suspeito

Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:54

Piloto Crédito: Reprodução

Um piloto de avião foi preso em São Paulo nesta semana durante operação realizada no Aeroporto de Congonhas. Segundo a polícia, ele é investigado por envolvimento em crimes contra adolescentes. O caso está sob segredo de Justiça.

O suspeito, Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, foi detido na segunda-feira (9), em ação coordenada no saguão do aeroporto. Policiais se posicionaram em diferentes pontos do terminal até localizá-lo na cabine da aeronave. Após a abordagem, ele foi conduzido à delegacia instalada no próprio local.

Imagens exibidas pelo Fantástico mostram o momento em que o piloto conversa com os agentes e afirma que responderia às perguntas. Em depoimento, admitiu ter mantido contato com adolescentes. Também confirmou ter conhecido uma das vítimas por meio de um familiar e relatou que encontros ocorreram em um motel na Grande São Paulo.

De acordo com a delegada Luciana Peixoto, a investigação identificou indícios de que o suspeito se aproximava das famílias para ganhar confiança. A polícia apurou ainda que ele utilizava documentos de mulheres adultas para acessar estabelecimentos e que há relatos de coação por parte das vítimas.

Os investigadores cruzaram depoimentos com registros de deslocamento e horários de trabalho do piloto. Embora morasse em Guararema, ele circulava com frequência por São Paulo, principalmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. A apuração também busca identificar possíveis vítimas em outros estados.

A companhia aérea informou que o funcionário foi desligado. Em nota exibida pelo programa, a defesa declarou que o processo corre sob segredo de Justiça e que acompanha o caso.