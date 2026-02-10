'Cena muito triste': esposa de piloto preso por abuso infantil está horrorizada, afirma polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:06
A esposa do piloto de avião preso na segunda-feira (9) por chefiar uma rede de abuso infantil está horrorizada. É o que afirmou a delegada Ivalda Aleixo, chefe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo em entrevista coletiva nesta terça-feira (10).
A mulher, que é uma psicóloga, relatou aos agentes que ela e o marido, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, haviam feito uma viagem de lua de mel recentemente. Ainda segundo a delegada, a esposa é de um segundo casamento do homem.
Piloto foi preso dentro de avião
"A esposa chegou lá [na delegacia], uma cena muito triste de ver. Está horrorizada, se sente culpada por nunca ter percebido. Ela não sabe o que vai ser da vida dela. Ele fez uma viagem, uma lua de mel há pouco tempo e ela está inconformada. Ela é psicóloga. Imagina a loucura que está", revelou.
Quem também está inconformado é um ex-colega do piloto. O profissional, que não quis se identificar, contou que trabalhou por muito tempo ao lado de Sérgio e que sua conduta no trabalho era sempre educada. "Foi um choque. Você não imagina que isso possa acontecer, por ser um senhor e também por aparentar ser uma pessoa calma e tranquila. E aí a gente recebe a notícia com nojo e repugnância", disse o colega em entrevista ao G1.
Sérgio Antônio pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. É o que aponta a investigação policial. Os pagamentos eram feitos via Pix e as fotos entregues através de aplicativos de mensagens.
O piloto é acusado por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, envolvimento na produção, armazenamento e até distribuição de material de abuso sexual infantil, além do crime de favorecimento da prostituição. Sérgio Antônio é comandante da Latam e foi preso no aeroporto pela dificuldade que a polícia tinha em localizá-lo em casa.