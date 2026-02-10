Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Cena muito triste': esposa de piloto preso por abuso infantil está horrorizada, afirma polícia

Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso na segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:06

Sérgio Antônio Lopes
Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes Crédito: Reprodução

A esposa do piloto de avião preso na segunda-feira (9) por chefiar uma rede de abuso infantil está horrorizada. É o que afirmou a delegada Ivalda Aleixo, chefe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo em entrevista coletiva nesta terça-feira (10).

A mulher, que é uma psicóloga, relatou aos agentes que ela e o marido, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, haviam feito uma viagem de lua de mel recentemente. Ainda segundo a delegada, a esposa é de um segundo casamento do homem.

Piloto foi preso dentro de avião

Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes por Reprodução
Piloto foi preso no aeroporto por Reprodução
Piloto foi conduzido após ser preso no avião por Reprodução
Piloto foi preso no avião por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes por Reprodução

"A esposa chegou lá [na delegacia], uma cena muito triste de ver. Está horrorizada, se sente culpada por nunca ter percebido. Ela não sabe o que vai ser da vida dela. Ele fez uma viagem, uma lua de mel há pouco tempo e ela está inconformada. Ela é psicóloga. Imagina a loucura que está", revelou.

Quem também está inconformado é um ex-colega do piloto. O profissional, que não quis se identificar, contou que trabalhou por muito tempo ao lado de Sérgio e que sua conduta no trabalho era sempre educada. "Foi um choque. Você não imagina que isso possa acontecer, por ser um senhor e também por aparentar ser uma pessoa calma e tranquila. E aí a gente recebe a notícia com nojo e repugnância", disse o colega em entrevista ao G1.

Pagamento por fotos

Sérgio Antônio pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. É o que aponta a investigação policial. Os pagamentos eram feitos via Pix e as fotos entregues através de aplicativos de mensagens.

O piloto é acusado por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, envolvimento na produção, armazenamento e até distribuição de material de abuso sexual infantil, além do crime de favorecimento da prostituição. Sérgio Antônio é comandante da Latam e foi preso no aeroporto pela dificuldade que a polícia tinha em localizá-lo em casa.

Leia mais

Imagem - Piloto preso por esquema de exploração sexual infantil pagava R$ 30 por imagens das vítimas

Piloto preso por esquema de exploração sexual infantil pagava R$ 30 por imagens das vítimas

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Piloto suspeito de liderar rede de abuso contra menores é preso dentro de avião em Congonhas

Piloto suspeito de liderar rede de abuso contra menores é preso dentro de avião em Congonhas

Tags:

são Paulo Violência Esposa Piloto Abuso Estupro de Vulnerável

Mais recentes

Imagem - Ministério Público abre processo para avaliar conduta de delegado no caso Orelha

Ministério Público abre processo para avaliar conduta de delegado no caso Orelha
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (10)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (10)
Imagem - Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval