ABUSOS SEXUAL

'Cena muito triste': esposa de piloto preso por abuso infantil está horrorizada, afirma polícia

Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso na segunda-feira (9)

Monique Lobo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:06

Piloto foi identificado como Sérgio Antônio Lopes Crédito: Reprodução

A esposa do piloto de avião preso na segunda-feira (9) por chefiar uma rede de abuso infantil está horrorizada. É o que afirmou a delegada Ivalda Aleixo, chefe do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo em entrevista coletiva nesta terça-feira (10).

A mulher, que é uma psicóloga, relatou aos agentes que ela e o marido, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, haviam feito uma viagem de lua de mel recentemente. Ainda segundo a delegada, a esposa é de um segundo casamento do homem.

"A esposa chegou lá [na delegacia], uma cena muito triste de ver. Está horrorizada, se sente culpada por nunca ter percebido. Ela não sabe o que vai ser da vida dela. Ele fez uma viagem, uma lua de mel há pouco tempo e ela está inconformada. Ela é psicóloga. Imagina a loucura que está", revelou.

Quem também está inconformado é um ex-colega do piloto. O profissional, que não quis se identificar, contou que trabalhou por muito tempo ao lado de Sérgio e que sua conduta no trabalho era sempre educada. "Foi um choque. Você não imagina que isso possa acontecer, por ser um senhor e também por aparentar ser uma pessoa calma e tranquila. E aí a gente recebe a notícia com nojo e repugnância", disse o colega em entrevista ao G1.

Pagamento por fotos

Sérgio Antônio pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. É o que aponta a investigação policial. Os pagamentos eram feitos via Pix e as fotos entregues através de aplicativos de mensagens.