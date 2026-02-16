Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Imagens mostram mulher antes de ser morta a facadas no dia do aniversário após briga em bar

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu; suspeito, apontado como taxista, está foragido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:15

Mulher completou 37 anos
Mulher completou 37 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas na noite de sexta-feira (13), durante a comemoração do próprio aniversário, em Cotia, na Grande São Paulo. O crime ocorreu em frente a um bar no Jardim Cláudio. A vítima, Ariana Ferreira dos Santos, chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia mais

Imagem - Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Imagem - FOTOS: Lula se emociona ao chegar na Sapucaí para acompanhar homenagem da Acadêmicos de Niterói

FOTOS: Lula se emociona ao chegar na Sapucaí para acompanhar homenagem da Acadêmicos de Niterói

Imagem - Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?

Uma imagem registrada por testemunhas mostra Ariana pouco antes de ser morta. No vídeo, ela aparece dançando e bebendo com amigos durante a comemoração do aniversário de 37 anos.

Cerca de uma hora depois do registro, Ariana foi atacada após uma discussão em frente a um bar no Jardim Cláudio. Segundo relatos de testemunhas à TV Globo, a confusão começou após um amigo dela afirmar que um homem havia feito ofensas contra a vítima em outro estabelecimento próximo. Ela teria ido ao local para tirar satisfação, momento em que a briga se intensificou.

Testemunhas relataram que cadeiras foram arremessadas durante o desentendimento. Em seguida, o suspeito teria sacado uma faca e atingido Ariana no peito. Um amigo dela, de 55 anos, também foi ferido, mas sobreviveu e foi levado a um hospital, onde permanece fora de risco.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos. O homem apontado como autor do crime fugiu e, segundo testemunhas, teria deixado o local no táxi que utiliza para trabalhar.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na delegacia de Cotia e que as diligências seguem para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.

Mais recentes

Imagem - Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel
Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
Imagem - Filho empurra pai cadeirante de prédio e se joga em seguida; ambos morreram

Filho empurra pai cadeirante de prédio e se joga em seguida; ambos morreram

MAIS LIDAS

Imagem - Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'
01

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
02

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
03

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza
04

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza