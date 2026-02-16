LUTO

Imagens mostram mulher antes de ser morta a facadas no dia do aniversário após briga em bar

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu; suspeito, apontado como taxista, está foragido

Fernanda Varela

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:15

Mulher completou 37 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas na noite de sexta-feira (13), durante a comemoração do próprio aniversário, em Cotia, na Grande São Paulo. O crime ocorreu em frente a um bar no Jardim Cláudio. A vítima, Ariana Ferreira dos Santos, chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma imagem registrada por testemunhas mostra Ariana pouco antes de ser morta. No vídeo, ela aparece dançando e bebendo com amigos durante a comemoração do aniversário de 37 anos.

Cerca de uma hora depois do registro, Ariana foi atacada após uma discussão em frente a um bar no Jardim Cláudio. Segundo relatos de testemunhas à TV Globo, a confusão começou após um amigo dela afirmar que um homem havia feito ofensas contra a vítima em outro estabelecimento próximo. Ela teria ido ao local para tirar satisfação, momento em que a briga se intensificou.

Testemunhas relataram que cadeiras foram arremessadas durante o desentendimento. Em seguida, o suspeito teria sacado uma faca e atingido Ariana no peito. Um amigo dela, de 55 anos, também foi ferido, mas sobreviveu e foi levado a um hospital, onde permanece fora de risco.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos. O homem apontado como autor do crime fugiu e, segundo testemunhas, teria deixado o local no táxi que utiliza para trabalhar.