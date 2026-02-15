TRAGÉDIA

Filho empurra pai cadeirante de prédio e se joga em seguida; ambos morreram

Suspeita era de que jovem estava em surto

Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 14:30

Caso ocorreu em Recife

Um homem de 35 anos empurrou o próprio pai, que era cadeirante, do quarto andar de um prédio em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite da sexta-feira (13). Em seguida, ele também se jogou do edifício. Os dois morreram em decorrência da queda.

O caso ocorreu no Edifício Pindorama, localizado na Rua Phaelante da Câmara, nas proximidades do Segundo Jardim de Boa Viagem. Imagens registradas por moradores mostram a movimentação de policiais e equipes de emergência logo após o ocorrido.

Segundo informações apuradas pela TV Globo, o pai morreu ainda no local. Já o filho foi socorrido e levado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização da perícia, conduzida pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto de Medicina Legal. De acordo com as primeiras informações, pai e filho estavam dentro do apartamento quando o homem, em surto, teria arremessado o cadeirante pela janela. Uma terceira pessoa ainda tentou contê-lo e quase também foi jogada do prédio, mas o agressor acabou se atirando em seguida.