Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho empurra pai cadeirante de prédio e se joga em seguida; ambos morreram

Suspeita era de que jovem estava em surto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 14:30

Caso ocorreu em Recife
Caso ocorreu em Recife Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos empurrou o próprio pai, que era cadeirante, do quarto andar de um prédio em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite da sexta-feira (13). Em seguida, ele também se jogou do edifício. Os dois morreram em decorrência da queda.

O caso ocorreu no Edifício Pindorama, localizado na Rua Phaelante da Câmara, nas proximidades do Segundo Jardim de Boa Viagem. Imagens registradas por moradores mostram a movimentação de policiais e equipes de emergência logo após o ocorrido.

Segundo informações apuradas pela TV Globo, o pai morreu ainda no local. Já o filho foi socorrido e levado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade. 

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização da perícia, conduzida pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto de Medicina Legal. De acordo com as primeiras informações, pai e filho estavam dentro do apartamento quando o homem, em surto, teria arremessado o cadeirante pela janela. Uma terceira pessoa ainda tentou contê-lo e quase também foi jogada do prédio, mas o agressor acabou se atirando em seguida.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio seguido de suicídio. A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios da Capital, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Pernambuco (DHPP).

Tags:

Tragédia

Mais recentes

Imagem - ‘Bolsa Pistola’: saiba quem terá direito a financiamento da 1ª arma em bancos públicos

‘Bolsa Pistola’: saiba quem terá direito a financiamento da 1ª arma em bancos públicos
Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
Imagem - Mãe tem rosto e peito cortados por vidro ao tentar resolver conflito dos filhos no jogo Roblox

Mãe tem rosto e peito cortados por vidro ao tentar resolver conflito dos filhos no jogo Roblox

MAIS LIDAS

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
01

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
03

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
04

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras