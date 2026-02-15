Acesse sua conta
Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Câmeras inteligentes identificam motorista no celular, sem cinto e até com braço para fora do carro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 06:00

Confira os radares na BR-324
Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Motoristas que pretendem pegar a estrada no Carnaval precisam redobrar a atenção. Novos radares equipados com Inteligência Artificial passaram a operar em rodovias brasileiras e já registraram mais de 20 mil infrações em apenas cinco meses.

Os equipamentos utilizam câmeras 4K e sensores integrados a sistemas de IA treinados para identificar padrões de irregularidades. Entre as infrações detectadas estão o uso do celular ao volante, a falta do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, o transporte incorreto de crianças e até situações como braço para fora da janela durante a condução.

Um dos trechos monitorados fica na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, sob administração da Arteris. Outra área equipada com a tecnologia está na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, em Mogi Mirim, conhecida como Campinas Mogi, administrada pela Renovias.

De acordo com dados divulgados em reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, uma única câmera instalada na Anhanguera registrou mais de 20 mil infrações entre julho e novembro do ano passado. A maioria das autuações foi por falta do uso do cinto de segurança, com cerca de 17 mil ocorrências. O uso do celular ao volante apareceu em seguida, com aproximadamente 3 mil registros.

Na rodovia Campinas Mogi, onde a tecnologia está presente desde 2023, o sistema identificou, em 2025, mais de 6 mil casos de ocupantes sem cinto e cerca de 1,5 mil motoristas manuseando o celular enquanto dirigiam.

Segundo representantes das concessionárias, além do aumento na fiscalização, houve impacto na segurança viária. No trecho da Anhanguera monitorado pela IA, foi registrada redução de cerca de 30% nos acidentes após a instalação dos novos radares, resultado atribuído à maior percepção de fiscalização por parte dos condutores.

