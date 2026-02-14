Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Decisão em segunda instância derruba liminar que colocaria o Crocodilo na frente e reacende disputa histórica no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:56

Daniela Mercury
Daniela Mercury Crédito: Vitor Santos / AgNews

Uma decisão da Justiça da Bahia reacendeu a disputa pela ordem de saída dos trios no circuito Barra Ondina, em Salvador. A liminar que garantia ao bloco Crocodilo, comandado por Daniela Mercury, a abertura do desfile foi derrubada neste sábado (14), mantendo a programação definida anteriormente pelo Conselho Municipal do Carnaval.

A cantora tenta há cerca de dez anos retomar a posição de abertura do circuito, lugar ocupado por ela na estreia do trajeto, há três décadas. O pedido havia sido acolhido em primeira instância, mas foi revertido após recurso apresentado por outros organizadores.

Veja a passagem de Daniela Mercury, pela Barra, nesta sexta (13)

Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 9
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Na decisão, o desembargador entendeu que alterar a ordem às vésperas do Carnaval poderia gerar impactos em contratos de patrocínio, logística, segurança e venda de abadás. O magistrado também avaliou que o critério da antiguidade, isoladamente, não seria suficiente para justificar a mudança no cronograma já estabelecido.

Com isso, o bloco Crocodilo permanece em posição intermediária, como ocorreu entre 2015 e 2025. Neste domingo (15), a abertura do circuito Barra Ondina ficará com o microbloco Pitico Rex, seguido pelo Olodum, enquanto Daniela Mercury está prevista para sair em sétimo lugar.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

Imagem - Carlinhos Brown e Edcity comandarão Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

Carlinhos Brown e Edcity comandarão Arrastão da Quarta-feira de Cinzas

Imagem - Vestido de princesa, Xanddy retorna às Muquiranas e celebra 60 anos do bloco no Campo Grande

Vestido de princesa, Xanddy retorna às Muquiranas e celebra 60 anos do bloco no Campo Grande

Até o momento, nem a equipe da artista nem a organização do bloco se manifestaram oficialmente sobre a decisão.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Licia Fabio comenta parceria com Carlinhos Brown: 'Uns quarenta anos de estrada'

Licia Fabio comenta parceria com Carlinhos Brown: 'Uns quarenta anos de estrada'
Imagem - VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

MAIS LIDAS

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
01

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador
03

Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
04

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa