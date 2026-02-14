CORREIO FOLIA

Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Decisão em segunda instância derruba liminar que colocaria o Crocodilo na frente e reacende disputa histórica no Carnaval de Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:56

Daniela Mercury Crédito: Vitor Santos / AgNews

Uma decisão da Justiça da Bahia reacendeu a disputa pela ordem de saída dos trios no circuito Barra Ondina, em Salvador. A liminar que garantia ao bloco Crocodilo, comandado por Daniela Mercury, a abertura do desfile foi derrubada neste sábado (14), mantendo a programação definida anteriormente pelo Conselho Municipal do Carnaval.

A cantora tenta há cerca de dez anos retomar a posição de abertura do circuito, lugar ocupado por ela na estreia do trajeto, há três décadas. O pedido havia sido acolhido em primeira instância, mas foi revertido após recurso apresentado por outros organizadores.

Veja a passagem de Daniela Mercury, pela Barra, nesta sexta (13) 1 de 9

Na decisão, o desembargador entendeu que alterar a ordem às vésperas do Carnaval poderia gerar impactos em contratos de patrocínio, logística, segurança e venda de abadás. O magistrado também avaliou que o critério da antiguidade, isoladamente, não seria suficiente para justificar a mudança no cronograma já estabelecido.

Com isso, o bloco Crocodilo permanece em posição intermediária, como ocorreu entre 2015 e 2025. Neste domingo (15), a abertura do circuito Barra Ondina ficará com o microbloco Pitico Rex, seguido pelo Olodum, enquanto Daniela Mercury está prevista para sair em sétimo lugar.

Até o momento, nem a equipe da artista nem a organização do bloco se manifestaram oficialmente sobre a decisão.