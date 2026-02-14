Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:56
Uma decisão da Justiça da Bahia reacendeu a disputa pela ordem de saída dos trios no circuito Barra Ondina, em Salvador. A liminar que garantia ao bloco Crocodilo, comandado por Daniela Mercury, a abertura do desfile foi derrubada neste sábado (14), mantendo a programação definida anteriormente pelo Conselho Municipal do Carnaval.
A cantora tenta há cerca de dez anos retomar a posição de abertura do circuito, lugar ocupado por ela na estreia do trajeto, há três décadas. O pedido havia sido acolhido em primeira instância, mas foi revertido após recurso apresentado por outros organizadores.
Veja a passagem de Daniela Mercury, pela Barra, nesta sexta (13)
Na decisão, o desembargador entendeu que alterar a ordem às vésperas do Carnaval poderia gerar impactos em contratos de patrocínio, logística, segurança e venda de abadás. O magistrado também avaliou que o critério da antiguidade, isoladamente, não seria suficiente para justificar a mudança no cronograma já estabelecido.
Com isso, o bloco Crocodilo permanece em posição intermediária, como ocorreu entre 2015 e 2025. Neste domingo (15), a abertura do circuito Barra Ondina ficará com o microbloco Pitico Rex, seguido pelo Olodum, enquanto Daniela Mercury está prevista para sair em sétimo lugar.
Até o momento, nem a equipe da artista nem a organização do bloco se manifestaram oficialmente sobre a decisão.
