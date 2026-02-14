FESTA

Shawn Mendes conversa com foliões no Carnaval de Salvador: 'Agora ele é Pivete Sangalo'

Cantor canadense curtiu folia ao lado de Bruna Marquezine, no trio de Ivete Sangalo

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:06

Shawn Mendes fica surpreso com o Carnaval de Salvador Crédito: Webert Belicio /Agnews

O cantor canadense Shawn Mendes surpreendeu foliões ao pegar o microfone e se declarar durante o desfile do Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, neste sábado (14), no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no Carnaval de Salvador.

Antes da participação do artista, Ivete fez uma declaração carinhosa ao amigo. “Um beijo especial a um amigo que Deus mandou pra mim junto de outros amigos. Estou feliz que ele está aqui em cima do meu trio. Meu amigo do Canadá, Shawn, eu te amo. Estou tão feliz que você está aqui aproveitando, compartilhando essas emoções. Você é tão bem-vindo. É um orgulho ter você no meu coração, na minha alma. Nós nos entendemos, isso é maravilhoso. Espero que tenha uma ótima experiência aqui. Venha dar um oi para os fãs”, disse a cantora.

Em seguida, Shawn falou com o público e arriscou algumas palavras em português, sendo ovacionado pelos foliões. “Tudo bem?”, disse em português. “Tenho ficado pouco tempo em Salvador, mas precisei de segundos pra entender o quanto vocês são carinhosos e esse lugar é incrível. Obrigado por tudo. Te amo”, declarou, em inglês, enquanto Ivete traduzia.

Durante a interação, Ivete ainda brincou. “Agora ele é Pivete Sangalo. Esse é meu filho mais velho”, afirmou a cantora.