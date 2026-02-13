Acesse sua conta
Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

Atendimento jurídico foi realizado dentro de trem que cruza o Maranhão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 18:04

Professora se separou e casou em uma hora
Professora se separou e casou em uma hora Crédito: TJ-MA

Um trecho de trem no Maranhão terminou com uma virada completa na vida civil da professora Leonildes de Cássia Assis de Sousa. Em menos de uma hora, entre as estações de Alto Alegre do Pindaré e Santa Inês, ela saiu oficialmente divorciada e aproveitou a viagem para sair já com uma nova união estável reconhecida.

A mudança aconteceu durante a primeira viagem de 2026 do Vagão da Conciliação, iniciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que oferece atendimentos jurídicos gratuitos dentro de um trem de passageiros que percorre o estado.

“Foi uma surpresa maravilhosa. Eu nem estava planejando resolver isso hoje, mas deu tudo certo. Já saí com o divórcio na mão e já formalizei minha nova união”, relatou.

De acordo com o TJMA, Leonildes estava separada de Antônio José de Sousa desde 2010. Embora as questões familiares já estivessem ajustadas entre as partes, o divórcio nunca havia sido oficializado.

Desde 2014, ela mantém relacionamento com Herbete Oliveira. A regularização da situação surgiu após um anúncio feito dentro do trem de passageiros da Vale informando sobre os serviços prestados no Vagão da Conciliação.

Leonildes procurou atendimento por volta das 16h, quando o trem parou em Alto Alegre do Pindaré. Antes da chegada à estação seguinte, em Santa Inês, já havia recebido a decisão judicial que formalizou o divórcio — e, na sequência, reconheceu a nova união estável.

A ação integra a nona edição do projeto coordenado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec/TJMA), que leva serviços de conciliação e regularização jurídica a cidades maranhenses por meio de um vagão adaptado.

