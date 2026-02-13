ORDEM DO DESFILE

'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

A Justiça da Bahia decidiu que o bloco de Daniela Mercury, o Crocodilo, volte a abrir os desfiles no circuito Dodô (Barra/Ondina)

Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:07

Bruno Reis durante coletiva Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Justiça da Bahia decidiu que o bloco de Daniela Mercury, o Crocodilo, volte a abrir os desfiles no circuito Dodô (Barra/Ondina). Ao ser questionado sobre a medida, o prefeito Bruno Reis foi enfático: "Primeiro, decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre. Agora é importante frisar que quem define essa ordem de apresentação não é a Prefeitura. Existe o Conselho do Carnaval (Comcar) que é um órgão que tem autonomia própria", explicou, durante coletiva de divulgação do balanço do primeiro dia do Carnaval de 2026.

O prefeito informou ainda que a decisão do Comcar sobre a ordem do desfile leva em consideração uma série de critérios e fatores, inclusive a história em cada bloco. "É a partir daí QUE se define a ordem da fila. O que eu tenho conhecimento é que o Comcar vai recorrer e que outros artistas recorrerão", adiantou Bruno Reis.

Ainda sobre as competências da administração municipal na organização dos desfiles, Reis explicou que a Prefeitura organiza o carnaval, e tem poder para multar, para punir quem não sai no horário previsto para desfile, quem atrasa, quando o equipamento quebra, quando tem alguma intercorrência. Mas, voltou reforçar que a ordem do desfile é definida pelo Comcar.