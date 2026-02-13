Acesse sua conta
'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

A Justiça da Bahia decidiu que o bloco de Daniela Mercury, o Crocodilo, volte a abrir os desfiles no circuito Dodô (Barra/Ondina)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:07

Bruno Reis durante coletiva
Bruno Reis durante coletiva Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Justiça da Bahia decidiu que o bloco de Daniela Mercury, o Crocodilo, volte a abrir os desfiles no circuito Dodô (Barra/Ondina). Ao ser questionado sobre a medida, o prefeito Bruno Reis foi enfático: "Primeiro, decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre. Agora é importante frisar que quem define essa ordem de apresentação não é a Prefeitura. Existe o Conselho do Carnaval (Comcar) que é um órgão que tem autonomia própria", explicou, durante coletiva de divulgação do balanço do primeiro dia do Carnaval de 2026.

O prefeito informou ainda que a decisão do Comcar sobre a ordem do desfile leva em consideração uma série de critérios e fatores, inclusive a história em cada bloco. "É a partir daí QUE se define a ordem da fila. O que eu tenho conhecimento é que o Comcar vai recorrer e que outros artistas recorrerão", adiantou Bruno Reis.

Ainda sobre as competências da administração municipal na organização dos desfiles, Reis explicou que a Prefeitura organiza o carnaval, e tem poder para multar, para punir quem não sai no horário previsto para desfile, quem atrasa, quando o equipamento quebra, quando tem alguma intercorrência. Mas, voltou reforçar que a ordem do desfile é definida pelo Comcar.

"Se você perguntar a minha opinião, como folião, eu acho que se há uma história, uma tradição e há um critério definido, deve ser respeitado. Nenhuma mudança do ano passado para esse ano, do ano retrasado para esse ano, deve afetar isso, independente de quem seja o artista", finaliza o prefeito.

