BARRA-ONDINA

Com coreografia ensaiada por foliões, Claudia Leitte embala Blow Out ao som de ‘Plugin da Bagaceira’

Cantora se apresenta no segundo dia oficial do Carnaval de Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:50

Look da cantora é inspirado na árvore dendezeiro Crédito: Tomze Fonseca/ AgNews

Você pode até não gostar, mas é difícil negar que Cláudia Leitte consegue dominar o Carnaval. Com uma multidão de fãs ansiosos para acompanhar a loira, a cantora fez a alegria da galera presente no circuito Dodô (Barra-Ondina) no segundo dia oficial da festa.

A cantora subiu no trio por volta das 18 horas e fez os foliões saírem do chão ao som de “Plugin da Bagaceira”, sua aposta para o Carnaval 2026, música que traz a energia da folia em Salvador. Em cima do trio, a cantora convidou os fãs a aproveitar a energia do bloco ao máximo.

Fã da loira, Gabriel Almeida seguiu o embalo e aproveitou cada segundo dentro do Blow Out, bloco que não quer perder por nada. "É o meu evento mais esperado do ano vir pro Blow Out porque acho que é um bloco super legal, super animado e venho nele porque eu adoro a Claudia. Ela tem uma energia incrível e todas as músicas dela eu gosto muito", falou.

O turista do Rio Grande do Norte também confessou não saber as coreografias, mas vai se virar. "Espero dar uma enrolada e dançar", brincou.

Sempre quando um artista lança uma música para o Carnaval, é esperado que a canção fique na boca do povo. Claudia Leitte, no entanto, mirou mais alto. A cantora lançou um desafio nas redes sociais convidando os fãs a mostrarem onde acontece a melhor performance de “Plugin da Bagaceira” durante seus shows de verão.

E é claro que Salvador não deixaria a cantora na mão. Quando os batuques que anunciavam “a menina quietinha e tão faceira” apareceram, as ruas da Barra se transformaram em cenário de um filme musical. Não sei se você, leitor, já assistiu a “Mamma Mia!”, “La La Land” ou até “High School Musical”, mas a mesma energia de flash mob com todo mundo fazendo os mesmos movimentos estava lá.

Outro detalhe interessante é o abadá do Bloco. Neste ano, foi impossível não saber de longe quem iria para o Blow Out. Com uma roupa do herói Robin, sidekick do Batman, a legião de Robins tomou a Barra por completo.

Quem achou a roupa incrível foi o mineiro Humberto Santos. O funcionário público de 48 anos gosta de abadás assim, "diferentes e criativos". "Achei muito legal, valeu muito a pena comprar porque é muito belo e acho que tem uma representação legal", comentou.

Em 2026, Claudia Leitte escolheu o tema “Feira de Especiarias” para a acompanhar durante o período da festa. A decisão acontece pela inspiração em seus trabalhos recentes, como o “Especiarias” – trilogia de EPs homônima que celebra a diversidade musical brasileira e as memórias da infância de Claudia no bairro da Saúde, em Salvador.

Para a ocasião, a cantora elegeu o azeite de dendê como elemento central do look, em uma homenagem simbólica às raízes e aos sabores que fazem parte da história e identidade da Bahia e do país como um todo.

O look escolhido é inspirado no dendezeiro, árvore que dá o fruto que gera o óleo. Além de uma iguaria, o elemento representa um tempero ancestral presente na culinária baiana e marcante na formação cultural e gastronômica do país.



“Esse look traz o nosso molho baiano (risos). Tem dendê, tem tempero, tem mistura. Cada detalhe carrega um pouco da nossa história e da nossa cultura. Viver esse momento na avenida, nesse primeiro encontro com Salvador neste Carnaval, tem um sabor especial e ajuda a dar o tom do que quero compartilhar com o público”, compartilha a cantora, que comanda o Blow Out desde a primeira edição, há oito anos.