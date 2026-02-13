Com coreografia ensaiada por foliões, Claudia Leitte embala Blow Out ao som de ‘Plugin da Bagaceira’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:50
Você pode até não gostar, mas é difícil negar que Cláudia Leitte consegue dominar o Carnaval. Com uma multidão de fãs ansiosos para acompanhar a loira, a cantora fez a alegria da galera presente no circuito Dodô (Barra-Ondina) no segundo dia oficial da festa.
A cantora subiu no trio por volta das 18 horas e fez os foliões saírem do chão ao som de “Plugin da Bagaceira”, sua aposta para o Carnaval 2026, música que traz a energia da folia em Salvador. Em cima do trio, a cantora convidou os fãs a aproveitar a energia do bloco ao máximo.
Fã da loira, Gabriel Almeida seguiu o embalo e aproveitou cada segundo dentro do Blow Out, bloco que não quer perder por nada. "É o meu evento mais esperado do ano vir pro Blow Out porque acho que é um bloco super legal, super animado e venho nele porque eu adoro a Claudia. Ela tem uma energia incrível e todas as músicas dela eu gosto muito", falou.
Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina
O turista do Rio Grande do Norte também confessou não saber as coreografias, mas vai se virar. "Espero dar uma enrolada e dançar", brincou.
Sempre quando um artista lança uma música para o Carnaval, é esperado que a canção fique na boca do povo. Claudia Leitte, no entanto, mirou mais alto. A cantora lançou um desafio nas redes sociais convidando os fãs a mostrarem onde acontece a melhor performance de “Plugin da Bagaceira” durante seus shows de verão.
E é claro que Salvador não deixaria a cantora na mão. Quando os batuques que anunciavam “a menina quietinha e tão faceira” apareceram, as ruas da Barra se transformaram em cenário de um filme musical. Não sei se você, leitor, já assistiu a “Mamma Mia!”, “La La Land” ou até “High School Musical”, mas a mesma energia de flash mob com todo mundo fazendo os mesmos movimentos estava lá.
Outro detalhe interessante é o abadá do Bloco. Neste ano, foi impossível não saber de longe quem iria para o Blow Out. Com uma roupa do herói Robin, sidekick do Batman, a legião de Robins tomou a Barra por completo.
Quem achou a roupa incrível foi o mineiro Humberto Santos. O funcionário público de 48 anos gosta de abadás assim, "diferentes e criativos". "Achei muito legal, valeu muito a pena comprar porque é muito belo e acho que tem uma representação legal", comentou.
Em 2026, Claudia Leitte escolheu o tema “Feira de Especiarias” para a acompanhar durante o período da festa. A decisão acontece pela inspiração em seus trabalhos recentes, como o “Especiarias” – trilogia de EPs homônima que celebra a diversidade musical brasileira e as memórias da infância de Claudia no bairro da Saúde, em Salvador.
Para a ocasião, a cantora elegeu o azeite de dendê como elemento central do look, em uma homenagem simbólica às raízes e aos sabores que fazem parte da história e identidade da Bahia e do país como um todo.
O look escolhido é inspirado no dendezeiro, árvore que dá o fruto que gera o óleo. Além de uma iguaria, o elemento representa um tempero ancestral presente na culinária baiana e marcante na formação cultural e gastronômica do país.
“Esse look traz o nosso molho baiano (risos). Tem dendê, tem tempero, tem mistura. Cada detalhe carrega um pouco da nossa história e da nossa cultura. Viver esse momento na avenida, nesse primeiro encontro com Salvador neste Carnaval, tem um sabor especial e ajuda a dar o tom do que quero compartilhar com o público”, compartilha a cantora, que comanda o Blow Out desde a primeira edição, há oito anos.
