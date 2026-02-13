Acesse sua conta
Liz, filha de Léo Santana, dança em cima de trio e acena para foliões na Barra-Ondina; veja fotos

Cantor se apresenta nesta sexta-feira (13) com o bloco Bloco Nana/Vem com o Gigante

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:42

Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina Crédito: Vitor Santos / AgNews

Léo Santana comanda nesta sexta-feira (13) o trio do bloco "Vem com o Gigante Nana", no tradicional circuito Barra-Ondina, e trouxe uma companhia muito especial. A pequena Liz, de 4 anos, filha do cantor com Lore Improta, encantou os foliões ao distribuir simpatia de cima do trio elétrico. 

Usando um vestido colorido e tiara de unicórnio, Liz acenou para o público durante a concentração do trio, no Largo do Farol da Barra. Ela também arriscou passos de dança ao lado do pai. 

"Que momento! Minha filha vendo tudo o que o pai dela representa para as pessoas", escreveu o cantor, nas redes sociais. Enquanto isso, Lore Improta acompanhava a apresentação no camarote Expresso 2222. 

Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina

Pequena Liz encanta foliões no trio de Léo Santana por Vitor Santos / AgNews
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina por Vitor Santos / AgNews
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Pequena Liz encanta foliões no trio de Léo Santana por Vitor Santos / AgNews

Antes do início do show, Léo publicou um vídeo ao lado da pequena, em que os dois aparecem dançando ao som de “Marquinha de Fitinha”, sua aposta para o Carnaval. O cantor também vai receber Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante o desfile desta sexta-feira (13). 

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

