Liz, filha de Léo Santana, dança em cima de trio e acena para foliões na Barra-Ondina; veja fotos

Cantor se apresenta nesta sexta-feira (13) com o bloco Bloco Nana/Vem com o Gigante

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:42

Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina Crédito: Vitor Santos / AgNews

Léo Santana comanda nesta sexta-feira (13) o trio do bloco "Vem com o Gigante Nana", no tradicional circuito Barra-Ondina, e trouxe uma companhia muito especial. A pequena Liz, de 4 anos, filha do cantor com Lore Improta, encantou os foliões ao distribuir simpatia de cima do trio elétrico.

Usando um vestido colorido e tiara de unicórnio, Liz acenou para o público durante a concentração do trio, no Largo do Farol da Barra. Ela também arriscou passos de dança ao lado do pai.

"Que momento! Minha filha vendo tudo o que o pai dela representa para as pessoas", escreveu o cantor, nas redes sociais. Enquanto isso, Lore Improta acompanhava a apresentação no camarote Expresso 2222.

Antes do início do show, Léo publicou um vídeo ao lado da pequena, em que os dois aparecem dançando ao som de “Marquinha de Fitinha”, sua aposta para o Carnaval. O cantor também vai receber Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante o desfile desta sexta-feira (13).