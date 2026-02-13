BARRA-ONDINA

Léo Santana faz foliões ‘deslizarem’ pelo circuito Dodô com sucessos da carreira

Cantor se apresenta no segundo dia oficial do Carnaval de Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:00

Pequena Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quando Léo Santana subiu no trio elétrico para iniciar o seu show no segundo dia oficial no Carnaval de Salvador, não tinha quem ficasse parado. No comando do Bloco Nana / Vem com o Gigante, o cantor baiano apostou em um repertório próprio e baseado na nostalgia da própria carreira para levantar o astral de quem estava presente.

A concentração do evento de aquecimento para a folia arrastou uma multidão para o circuito Dodô (Barra-Ondina), que esperavam o GG começar a cantar desde a região do Farol da Barra. O trio partiu por volta das 16h30, quando o cantor já levou os foliões ao delírio começando com o seu já esperado pagodão.

“Eu amo o Léo Santana. Todo ano a gente só sai no Nana, porque ele é da periferia, assim como nós viemos também. Sou fã desde que ele iniciou”, disse a fã Liane Conceição, que estava acompanhada do marido.

Liz faz participação em apresentação de Léo Santana na Barra-Ondina 1 de 7

Apesar da vergonha em dar entrevista para o repórter, ele disse ter estudado com Léo Santana quando ambos tinham 12 anos. "O gigante é barril. Já estudei com esse sacana, ele nessa época entrou para o negócio de percussão. Foi evoluindo e se tornando o que é hoje, barril", comentou.

No ano passado, após a gravação do projeto audiovisual em Salvador, Léo Santana já havia prometido que em 2026 seria um ano para continuar celebrando a sua carreira como cantor. Para o Bloco do Nana, o baiano prometeu um repertório que reuniria os maiores sucessos dos seus 20 anos de carreira e cumpriu, emendando hits como ‘Zona de Perigo’ e ‘Santinha’.

Se o público já mostrava animação com as músicas já conhecidas, as novas apostas do Gigante para o Carnaval também marcaram presença. Com ‘Desliza’ e ‘Marquinha de Fitinha’, o cenário visto na rua era de gente “deslizando pela pista”, cantando e repetindo as coreografias que viralizaram nas redes sociais desde o ano passado.

Apesar de ‘Desliza’, com participação de Melody – que cantou no Bloco de Pedro Sampaio na noite de quinta-feira (12), não sair da boca do povo, as duas apostas dividiram a opinião do público. As "ruas", no entanto, parecem ter escolhido um lado. Apenas uma pessoa consultada pelo CORREIO disse preferir a sonoridade da música que fala de se “bronzear nesse calor”. Já outros nove foliões gostaram mais da canção que também foi apelidada informalmente de ‘Canudinho’.

“Eu vim de Belém porque eu gosto do suingue e Desliza tem mais disso né? É o único que entrega e que consegue juntar muita coisa boa”, defendeu o turista Max Guarani.

Já a trancista Tamine Nascimento foi sucinta na explicação. "Eu prefiro Marquinha de Fitinha porque é a realidade do Verão, todo mundo com marquinha juntos e misturados nesse calorzão", afirmou.

Em 2026, o Bloco do Nana completa 33 anos e, desde 1993, é uma das principais atrações do Carnaval de Salvador. O bloco foi fundado em 1993, como "Nana Banana", comandado pela banda Chiclete com Banana, e idealizado como uma opção alternativa ao Camaleão.

O cantor Léo Santana fez a sua estreia como anfitrião do Nana em 2018, na celebração de 25 anos do desfile. Esse é um dos mais tradicionais blocos da maior festa do planeta no circuito Barra-Ondina. Ao longo dos anos, o trio do Nana também já foi palco de artistas como Ricardo Chaves, AraKetu e Banda Beijo.