HOMENAGEM

Expresso 2222 abre as portas em Salvador com tributo a Preta Gil

Com o tema "Para Sempre Preta", o camarote mais desejado da Barra transforma a saudade em festa e reúne amigos íntimos da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:37

Preta Gil é homenageada no camarote Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O Carnaval de Salvador começou oficialmente, mas no Edifício Oceania o clima é de um reencontro que vai muito além da folia. Nesta sexta-feira (13), o Expresso 2222 abriu suas portas para a edição de 2026 com uma missão clara: celebrar o legado de Preta Gil. Quem entra no espaço dá de cara com um mar dourado, a cor favorita da artista, e um painel emocionante que resgata momentos icônicos de Preta naquela varanda que ela chamava de casa.

"A gente pensou em não fazer, mas logo veio a voz dela na cabeça dizendo: 'façam e façam lindo'", revelou Flora Gil na coletiva de imprensa na quarta-feira (11). E o pedido foi atendido. A noite deve ser marcada pelo primeiro dos cinco brindes coletivos que a família e amigos farão diariamente em memória da cantora.

Camarote Expresso 2222 celebra Preta Gil; confira registros 1 de 7

No comando, a DJ Jude Paulla, fiel escudeira de Preta, não deixou ninguém parado. Com um set que é a cara dela: brasilidade e muito suíngue. Na pista, muitos amigos e familiares de Preta. Duh Marinho, outro braço direito da homenageada, contou que quando entrou no espaço se surpreendeu e viu a cara de Preta em tudo, principalmente nos detalhes dourados e que ela amaria a homenagem.

Quando perguntado qual o trio ele estava mais ansioso em ver essa noite, a resposta foi certeira: Anitta.

Mas o 2222 não vive só de memórias. O camarote está mais tecnológico do que nunca. Entre uma espiada no trio da Timbalada, que sacudiu o Farol da Barra logo cedo, os convidados exploravam as ativações interativas.

Enquanto os trios passavam arrastando a multidão lá embaixo, do lado de dentro a chef Bela Gil estreava sua cozinha autoral com o Camélia Òdòdó, provando que comida de Carnaval pode ser saudável e deliciosa ao mesmo tempo.

É apenas a primeira noite, mas o recado do Expresso 2222 em 2026 já foi dado: a alegria é a melhor forma de honrar quem sempre fez da vida uma festa.