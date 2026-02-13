Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Expresso 2222 abre as portas em Salvador com tributo a Preta Gil

Com o tema "Para Sempre Preta", o camarote mais desejado da Barra transforma a saudade em festa e reúne amigos íntimos da cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:37

Preta Gil é homenageada no camarote Expresso 2222
Preta Gil é homenageada no camarote Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O Carnaval de Salvador começou oficialmente, mas no Edifício Oceania o clima é de um reencontro que vai muito além da folia. Nesta sexta-feira (13), o Expresso 2222 abriu suas portas para a edição de 2026 com uma missão clara: celebrar o legado de Preta Gil. Quem entra no espaço dá de cara com um mar dourado, a cor favorita da artista, e um painel emocionante que resgata momentos icônicos de Preta naquela varanda que ela chamava de casa.

"A gente pensou em não fazer, mas logo veio a voz dela na cabeça dizendo: 'façam e façam lindo'", revelou Flora Gil na coletiva de imprensa na quarta-feira (11). E o pedido foi atendido. A noite deve ser marcada pelo primeiro dos cinco brindes coletivos que a família e amigos farão diariamente em memória da cantora.

Camarote Expresso 2222 celebra Preta Gil; confira registros

Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Preta Gil é homenageada no camarote Expresso 2222 por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 7
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

No comando, a DJ Jude Paulla, fiel escudeira de Preta, não deixou ninguém parado. Com um set que é a cara dela: brasilidade e muito suíngue. Na pista, muitos amigos e familiares de Preta. Duh Marinho, outro braço direito da homenageada, contou que quando entrou no espaço se surpreendeu e viu a cara de Preta em tudo, principalmente nos detalhes dourados e que ela amaria a homenagem.

Quando perguntado qual o trio ele estava mais ansioso em ver essa noite, a resposta foi certeira: Anitta.

Mas o 2222 não vive só de memórias. O camarote está mais tecnológico do que nunca. Entre uma espiada no trio da Timbalada, que sacudiu o Farol da Barra logo cedo, os convidados exploravam as ativações interativas. 

Enquanto os trios passavam arrastando a multidão lá embaixo, do lado de dentro a chef Bela Gil estreava sua cozinha autoral com o Camélia Òdòdó, provando que comida de Carnaval pode ser saudável e deliciosa ao mesmo tempo.

É apenas a primeira noite, mas o recado do Expresso 2222 em 2026 já foi dado: a alegria é a melhor forma de honrar quem sempre fez da vida uma festa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado

Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado

Imagem - Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Imagem - VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador

VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador

Tags:

Carnaval Preta gil Carnaval 2026 Expresso 2222 Camarote Expresso 2222

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador: Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra

Carnaval de Salvador: Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra
Imagem - Olodum reúne Caetano e João Gomes no Pelô

Olodum reúne Caetano e João Gomes no Pelô
Imagem - Bruna Marquezine e Sasha são recepcionadas por Gil e Flora no Expresso 2222

Bruna Marquezine e Sasha são recepcionadas por Gil e Flora no Expresso 2222

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
01

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Uma bênção inesperada do Universo muda o rumo de Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio hoje (13 de fevereiro)
02

Uma bênção inesperada do Universo muda o rumo de Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio hoje (13 de fevereiro)

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
03

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma