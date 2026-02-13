Acesse sua conta
Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Momento contou com a participação do pernambucano João Gomes

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:04

Bloco fez sua tradicional saída do Centro Histórico Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Os tambores ecoaram na sede do Olodum, no Pelourinho, na tarde desta sexta-feira (13). O bloco realizou a sua tradicional saída no Centro Histórico, que marca o início da programação de Carnaval do grupo, que se apresenta ainda hoje, às 20h, no Circuito Osmar (Campo Grande).

O desfile reuniu percussionistas, cantores, dançarinos e alas temáticas que apresentam o enredo do ano, batizado com o nome "Máscaras Africanas - Magia e Beleza". O momento foi acompanhado por famosos como Caetano Veloso e João Gomes, que participou da apresentação.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

