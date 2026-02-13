CENTRO HISTÓRICO

Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Momento contou com a participação do pernambucano João Gomes

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:04

Bloco fez sua tradicional saída do Centro Histórico Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Os tambores ecoaram na sede do Olodum, no Pelourinho, na tarde desta sexta-feira (13). O bloco realizou a sua tradicional saída no Centro Histórico, que marca o início da programação de Carnaval do grupo, que se apresenta ainda hoje, às 20h, no Circuito Osmar (Campo Grande).

O desfile reuniu percussionistas, cantores, dançarinos e alas temáticas que apresentam o enredo do ano, batizado com o nome "Máscaras Africanas - Magia e Beleza". O momento foi acompanhado por famosos como Caetano Veloso e João Gomes, que participou da apresentação.