Ambulantes têm isopores destruídos durante passagem de trio elétrico na Barra

Maysa Polcri
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 21:37
O aperto provocado pela passagem do trio elétrico comandado por Pedro Sampaio, na quinta-feira (12), no circuito Dodô, danificou os isopores de ambulantes na Barra. Os trabalhadores chegaram a realizar um protesto e colocaram, no centro do circuito, os itens destruídos. A Prefeitura garantiu a reposição do material.
Os itens quebrados estavam localizados na área de curva, logo no início no circuito. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) confirmou o episódio. "A Secretaria lamenta o ocorrido e informa que realizará a reposição de dez isopores, garantindo que os trabalhadores não sejam prejudicados e possam seguir exercendo suas atividades normalmente ao longo do Carnaval", disse.
"A Semop reforça que o trabalho dos ambulantes é fundamental para a dinâmica e a economia da festa, sendo, para muitos, a principal fonte de sustento familiar. Por isso, a Secretaria segue empenhada em adotar medidas de apoio, acolhimento e proteção aos trabalhadores, assegurando dignidade, segurança e condições adequadas de trabalho durante todo o período carnavalesco", completou.