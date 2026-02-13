APERTO

Ambulantes têm isopores destruídos durante passagem de trio elétrico na Barra

Prefeitura de Salvador garantiu reposição de itens danificados

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 21:37

Isopores foram destruídos durante passagem de trio elétrico Crédito: Reprodução

O aperto provocado pela passagem do trio elétrico comandado por Pedro Sampaio, na quinta-feira (12), no circuito Dodô, danificou os isopores de ambulantes na Barra. Os trabalhadores chegaram a realizar um protesto e colocaram, no centro do circuito, os itens destruídos. A Prefeitura garantiu a reposição do material.

Os itens quebrados estavam localizados na área de curva, logo no início no circuito. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) confirmou o episódio. "A Secretaria lamenta o ocorrido e informa que realizará a reposição de dez isopores, garantindo que os trabalhadores não sejam prejudicados e possam seguir exercendo suas atividades normalmente ao longo do Carnaval", disse.