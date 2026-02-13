Acesse sua conta
Ambulantes têm isopores destruídos durante passagem de trio elétrico na Barra

Prefeitura de Salvador garantiu reposição de itens danificados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 21:37

Isopores foram destruídos durante passagem de trio elétrico
Isopores foram destruídos durante passagem de trio elétrico Crédito: Reprodução

O aperto provocado pela passagem do trio elétrico comandado por Pedro Sampaio, na quinta-feira (12), no circuito Dodô, danificou os isopores de ambulantes na Barra. Os trabalhadores chegaram a realizar um protesto e colocaram, no centro do circuito, os itens destruídos. A Prefeitura garantiu a reposição do material. 

Os itens quebrados estavam localizados na área de curva, logo no início no circuito. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) confirmou o episódio. "A Secretaria lamenta o ocorrido e informa que realizará a reposição de dez isopores, garantindo que os trabalhadores não sejam prejudicados e possam seguir exercendo suas atividades normalmente ao longo do Carnaval", disse. 

"A Semop reforça que o trabalho dos ambulantes é fundamental para a dinâmica e a economia da festa, sendo, para muitos, a principal fonte de sustento familiar. Por isso, a Secretaria segue empenhada em adotar medidas de apoio, acolhimento e proteção aos trabalhadores, assegurando dignidade, segurança e condições adequadas de trabalho durante todo o período carnavalesco", completou. 

