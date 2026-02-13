VEJA FOTOS

Bruna Marquezine e Sasha são recepcionadas por Gil e Flora no Expresso 2222

Camarote faz tributo a Preta Gil

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22:58

Bruna Marquezine e Sasha foram recepcionadas por Gil e Flora Crédito: Fotos Tomzé Fonseca/ Agnews

No primeiro Carnaval após a morte da cantora Preta Gil, o Expresso 2222 faz tributo para celebrar o legado da artista. Nesta sexta-feira (13), famosos foram recepcionados por Gilberto e Flora Gil no camarote mais disputado da Barra.

Entre os artistas que passaram pelo Expresso estão Bruna Marquezine e Sasha, além de Lore Improta, Tia Má, Gominho, Luedji Luna, Regina Casé, entre outros. Além da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que se apresenta no camarote nesta noite.

Na pista, muitos amigos e familiares de Preta. Duh Marinho, outro braço direito da homenageada, contou que quando entrou no espaço se surpreendeu e viu a cara de Preta em tudo, principalmente nos detalhes dourados e que ela amaria a homenagem.

Mas o 2222 não vive só de memórias. O camarote está mais tecnológico do que nunca. Entre uma espiada no trio da Timbalada, que sacudiu o Farol da Barra logo cedo, os convidados exploravam as ativações interativas.

Enquanto os trios passavam arrastando a multidão lá embaixo, do lado de dentro a chef Bela Gil estreava sua cozinha autoral com o Camélia Òdòdó, provando que comida de Carnaval pode ser saudável e deliciosa ao mesmo tempo.