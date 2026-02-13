Acesse sua conta
Nanda Costa e Lan Lanh anunciam separação após 12 anos juntas

Separação aconteceu de forma amigável, segundo colunista

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:36

Pela primeira vez, bloco Os Mascarados trouxe realeza composta por mulheres: Nanda Costa e Lan Lanh
 Nanda Costa e Lan Lanh Crédito: Victor Fernadez/Divulgação

A atriz Nanda Costa e a musicista Lan Lanh não formam mais um casal. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. As duas decidiram não formar mais um casal e a separação aconteceu de forma amigável, segundo o jornalista. 

Nanda e Lan Lanh estavam juntas há 12 anos, tendo assumido o relacionamento em 2018. Elas são mães das gêmeas Kim e Tiê, nascidas em 2021. 

Quando o casal tinha quatro anos de relacionamento, a atriz se separou da baiana pelo desejo de viver outras experiências. “Nós nos separamos em um momento, com quatro anos de namoro. Eu comecei a olhar para o lado, e o nosso combinado era monogâmico. É ainda. Mas tinha essa coisa de começar a olhar para o lado, o combinado não cabe, como nós vamos fazer? E ela: ‘Vai viver’. E aí eu vivi (…) Mas eu já quis voltar assim “vivi o que eu precisava”, porque tem uma diferença de idade, então faltou eu viver umas coisas por ser essa menina responsável. Fiz uma bagunça e voltei”, contou Nanda, em entrevista ao “Mamilos Podcast”, em dezembro de 2024. 

No podcast, Nanda contou que, após voltarem, elas resolveram formar uma família. Segundo Nanda, o casal enfrentou grandes desafios nos últimos anos antes da chegada das gêmeas Kim e Tiê, mas se fortaleceram.

“Eu e a Lan vivemos tempos desafiadores. Ela perdeu o pai, teve pandemia, obra, fertilização, hormônios, luto de tentar e não conseguir ter um filho, descolamento de placenta. Acho que eu não toparia ter uma família se não fosse com ela. Foi ela que me fez ter vontade de ser mãe”, disse. 

