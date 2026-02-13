ACABOU

Nanda Costa e Lan Lanh anunciam separação após 12 anos juntas

Separação aconteceu de forma amigável, segundo colunista

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 20:36

Nanda Costa e Lan Lanh Crédito: Victor Fernadez/Divulgação

A atriz Nanda Costa e a musicista Lan Lanh não formam mais um casal. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. As duas decidiram não formar mais um casal e a separação aconteceu de forma amigável, segundo o jornalista.

Nanda e Lan Lanh estavam juntas há 12 anos, tendo assumido o relacionamento em 2018. Elas são mães das gêmeas Kim e Tiê, nascidas em 2021.

Quando o casal tinha quatro anos de relacionamento, a atriz se separou da baiana pelo desejo de viver outras experiências. “Nós nos separamos em um momento, com quatro anos de namoro. Eu comecei a olhar para o lado, e o nosso combinado era monogâmico. É ainda. Mas tinha essa coisa de começar a olhar para o lado, o combinado não cabe, como nós vamos fazer? E ela: ‘Vai viver’. E aí eu vivi (…) Mas eu já quis voltar assim “vivi o que eu precisava”, porque tem uma diferença de idade, então faltou eu viver umas coisas por ser essa menina responsável. Fiz uma bagunça e voltei”, contou Nanda, em entrevista ao “Mamilos Podcast”, em dezembro de 2024.

No podcast, Nanda contou que, após voltarem, elas resolveram formar uma família. Segundo Nanda, o casal enfrentou grandes desafios nos últimos anos antes da chegada das gêmeas Kim e Tiê, mas se fortaleceram.