Nicolas Prattes surge em primeira foto como vilão de próxima novela da Globo; veja imagem

Ator interpretará Mirinho em 'A Nobreza do Amor'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14:21

Nicolas Prattes
Nicolas Prattes Crédito: Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes está prestes a viver seu primeiro vilão em novelas da Globo. O ator interpretará o antagonista Mirinho em 'A Nobreza do Amor', próxima trama das 18h, que irá substituir 'Êta Mundo Melhor!' à partir de março deste ano. A primeira imagem do artista caracterizado como o personagem foi revelada.

Ao lado de Lázaro Ramos, que interpretará Jendal, vilão de outro nicho complementar da novela, Nicolas dará vida a um jovem arrogante, ambicioso e que fará de tudo para conquistar o dinheiro do pai, o coronel Bonafé (Cassio Gabus Mendes), dono do maior engenho de cana-de-açúcar da cidade fictícia de Barro Preto, no Rio Grande do Norte.

Nicolas Prattes como Mirinho em "A Nobreza do Amor"

1 de 2
Nicolas Prattes como o vilão Mirinho por Estevam Avellar/Globo

Mirinho disputará a mocinha, Alika (Duda Santos), com Tonho (Ronald Sotto). O personagem era seu amigo, mas passou a ser tratado como um mero empregado da fazenda da família.

"Estou interpretando meu primeiro vilão e com certeza é muito emocionante e muito diferente dos papéis que eu já vivi. Muita gente acha o Rudá uma espécie de vilão (risos), mas não será nada próximo a Mirinho. Ele realmente é malvado, passa por cima de tudo e todos para conquistar o que quer. E interpretar esse papel está sendo um desafio muito gratificante, principalmente ao lado de um elenco com tantas lendas da televisão", falou Nicolas.

‘A Nobreza do Amor’ estreia em março de 2026. A trama fala sobre a queda de um reino africano fictício, Batanga, e a fuga de sua rainha e princesa para o Brasil na década de 20. O elenco também conta com nomes como Erika Januza, Danton Mello, Emanuelle Araújo, entre outros.

Nicolas Prattes e Sabrina Sato

