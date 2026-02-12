Acesse sua conta
Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'

Cantor contracena com a ex-mulher na novela das nove da Globo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:01

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças'
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

A cena do beijo entre Misael e Consuelo vai ao ar nesta semana, no capítulo 100 de Três Graças, e marca um dos momentos mais comentados da estreia de Belo nas novelas. O cantor contracena com Viviane Araujo, sua ex-mulher, e admitiu que sentiu frio na barriga durante a gravação.

“O nervosismo é normal em qualquer situação. Eu canto há 35 anos e, toda vez que eu subo no palco, eu tenho uma emoção diferente. Se não rolar essa emoção, não tem nervosismo, aí você virou uma máquina, você está no automático”, declarou o artista, segundo o Notícias da TV.

Apesar da tensão natural, Belo afirmou que ficou satisfeito com o resultado final e elogiou a atuação da atriz. “Está lindo, porque está muito profissional, a gente está muito leve e tem uma química verdadeira, porque ela é uma atriz excelente, em todos os sentidos”, disse.

Ele também comentou que o fato de já conhecer Viviane facilita a construção das cenas. “E, logicamente que a gente... Não é afinidade, mas a gente se conhece, né? Então, logicamente fica muito mais fácil para você contracenar”, acrescentou.

O cantor fez questão de esclarecer que o beijo foi técnico. “Eu tô começando ainda, então eu não sei ainda combinar. Então foi bem técnico. Mas depois a gente pode usar isso aí (risos). Eu acho que vocês vão entender o contexto desse primeiro beijo. Eu não posso dar um spoiler”, afirmou.

Belo ainda comentou sobre a repercussão de uma cena em que o personagem visita Consuelo na prisão, situação que gerou comparações com sua vida pessoal. “Mesmo que as cenas se pareçam, a narrativa é muito diferente. Porque a narrativa que a gente viveu só a gente conhece. As pessoas falam: ‘Ah, mas essa fala o Aguinaldo fez porque...’. Mas o Aguinaldo não tava lá”, declarou, referindo-se ao autor da novela.

Belo e Viviane Araujo foram casados entre 1998 e 2007.

