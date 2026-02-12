Acesse sua conta
Após polêmica, Lincoln Senna e Guga Meyra relançam 'Tapa Tapa' com nova letra; entenda

Música ganha versão adaptada para reforçar combate à violência contra a mulher no Carnaval 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:24

Guga Meyra e Lincoln Sena
Guga Meyra e Lincoln Sena Crédito: Reprodução/Instagram

Após repercussão no verão, a música “Tapa Tapa” foi relançada com nova letra por Lincoln Senna, vocalista do Parangolé, e Guga Meyra. A mudança integra o projeto Luto Por Elas, do Ministério Público do Estado da Bahia, dentro da campanha “Não é Não”, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher no Carnaval 2026.

A principal alteração está em um dos trechos mais conhecidos da canção. O verso que mencionava “ela me pedindo tapa” foi substituído por “todo mundo pedindo tapa”, retirando a referência direta a uma mulher e evitando interpretações que pudessem estimular comportamentos abusivos.

Segundo Lincoln, a decisão foi tomada após perceber que parte do público poderia distorcer o sentido original da música. “Fizemos uma música que conta a história de um casal adulto em uma relação consensual nesse momento de intimidade. Percebendo que alguns homens poderiam se apropriar disso para legitimar determinadas atitudes, eu e Guga, que não queremos abrir brecha para esse tipo de comportamento, entendemos que, como artistas, poderíamos mudar a letra para levar uma nova mensagem e servir de exemplo até mesmo para uma nova geração de cantores”, afirmou.

Guga Meyra destacou que a nova versão reforça a importância de um ambiente seguro durante a folia. “Dessa forma, a partir de agora, no lugar de alguns dos versos anteriores, nós passamos a cantar destacando que o Carnaval deve ser um espaço seguro, onde as mulheres tenham o direito de dançar e se jogar sem serem incomodadas ou assediadas”, declarou.

A iniciativa faz parte de uma série de ações educativas realizadas pelo MPBA durante o período carnavalesco, utilizando a força da música popular para ampliar a mensagem de respeito e garantia de direitos.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

