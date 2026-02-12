Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda anuncia reencontro com um grande amor hoje (13 de janeiro)

Energia favorece conversas, retomadas e laços que ainda não foram encerrados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:52

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

A sexta-feira (13) chega com uma vibração de reconexão e sentimentos que voltam à superfície. O Anjo da Guarda indica que um reencontro pode acontecer hoje, trazendo à tona emoções guardadas, palavras que ficaram por dizer e situações que precisam de fechamento ou de um novo começo. O dia pede maturidade para lidar com o passado e sensibilidade para entender o que ainda faz sentido.

Leia mais

Imagem - Leo Santana levanta público à loucura em primeiro dia do Carnaval; veja fotos

Leo Santana levanta público à loucura em primeiro dia do Carnaval; veja fotos

Imagem - BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

Imagem - Laroyê! Com homenagem a Exu, Ara Ketu desfila no Carnaval de Salvador

Laroyê! Com homenagem a Exu, Ara Ketu desfila no Carnaval de Salvador

Gêmeos

O reencontro tem relação direta com algo que ficou mal resolvido. Pode ser alguém que retorna com uma conversa pendente ou até um contato inesperado que mexe com sua rotina. O Anjo orienta que você escute antes de reagir. Nem tudo que volta é para ficar, mas pode ser importante para curar.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Libra

O dia favorece reconciliações e reaproximações. Se houve afastamento recente, existe chance de diálogo e entendimento. Seu desafio será agir com equilíbrio, sem romantizar o passado nem endurecer o coração. A verdade dita com calma pode transformar o rumo da história.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Mensagem do dia

Reencontros não acontecem por acaso. Eles surgem quando a alma precisa fechar ciclos ou reescrever caminhos com mais consciência e serenidade.

Mais recentes

Imagem - Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'

Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'
Imagem - Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária

Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária
Imagem - Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona