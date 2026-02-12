SIGNO

Anjo da Guarda anuncia reencontro com um grande amor hoje (13 de janeiro)

Energia favorece conversas, retomadas e laços que ainda não foram encerrados

12 de fevereiro de 2026

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

A sexta-feira (13) chega com uma vibração de reconexão e sentimentos que voltam à superfície. O Anjo da Guarda indica que um reencontro pode acontecer hoje, trazendo à tona emoções guardadas, palavras que ficaram por dizer e situações que precisam de fechamento ou de um novo começo. O dia pede maturidade para lidar com o passado e sensibilidade para entender o que ainda faz sentido.

Gêmeos

O reencontro tem relação direta com algo que ficou mal resolvido. Pode ser alguém que retorna com uma conversa pendente ou até um contato inesperado que mexe com sua rotina. O Anjo orienta que você escute antes de reagir. Nem tudo que volta é para ficar, mas pode ser importante para curar.

Libra

O dia favorece reconciliações e reaproximações. Se houve afastamento recente, existe chance de diálogo e entendimento. Seu desafio será agir com equilíbrio, sem romantizar o passado nem endurecer o coração. A verdade dita com calma pode transformar o rumo da história.

Mensagem do dia