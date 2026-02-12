PREPARE O BOLSO

BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

Agerba autoriza tarifa diferenciada em dias de maior fluxo

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:27

Motoristas que pretendem circular pela BA-099 devem preparar o bolso. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) autorizou a cobrança de tarifa diferenciada de pedágio na rodovia durante duas datas de grande movimento em 2026.

A medida vale para a terça-feira de Carnaval, em 17 de fevereiro, e para o feriado de Corpus Christi, em 4 de junho. A autorização foi publicada por meio da Resolução nº 8, de 12 de fevereiro de 2026, que entra em vigor na data da publicação.

Com a decisão, a Concessionária Litoral Norte (CLN) poderá aplicar valores diferenciados na BA-099, conhecida como Estrada do Coco e Linha Verde, uma das principais vias de acesso ao Litoral Norte da Bahia e que registra aumento significativo no fluxo de veículos em feriados prolongados e períodos festivos.

A prática está prevista no contrato de concessão da rodovia e costuma ser adotada em datas estratégicas, quando há maior circulação de turistas e moradores em direção às praias da região.