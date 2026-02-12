Baleada na escola: criança foi atingida após disparos em área do CV, diz polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14:00
O bairro de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, é apontado pelas forças de segurança como uma das áreas sob influência do Comando Vermelho (CV) na Bahia. Foi nessa localidade que uma criança de oito anos foi baleada dentro de uma escola nesta quarta-feira (11).
De acordo com o comandante da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas), major Brito, a informação inicial é de que houve disparos envolvendo criminosos da região.
Bala perdida atinge criança dentro de escola na Bahia
“A informação preliminar é que ocorreram disparos entre meliantes da área, que é dominada pelo CV, e a criança acabou sendo atingida”, afirmou o oficial.
Segundo ele, as circunstâncias do tiroteio ainda estão sendo apuradas. “Ainda não é possível afirmar, por exemplo, se houve ataque de grupos rivais”, completou.
O menino foi atingido de raspão, socorrido para o Hospital Menandro de Faria e já recebeu alta médica. O caso é investigado pela 34ª Delegacia Territorial (Portão). Apesar das informações passadas pela PM, a Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informou que o aluno de 8 anos da rede municipal de ensino não foi atingido dentro de nenhuma unidade escolar do município.
"A Secretaria informa que prestou apoio à família e, conforme relato da mãe, o fato aconteceu enquanto o estudante participava de uma aula de reforço particular, no bairro de Portão. Ainda segundo a responsável, a criança foi socorrida, encontra-se bem e fora de perigo. A Secretaria esclarece ainda que o estudante é aluno da Escola Municipal Jovina Moreira Rosa, situada no bairro de Buraquinho. Por segurança, equipes da SEMED realizaram averiguação nas escolas municipais Félix Cardoso e Constantino Vieira, ambas localizadas em Portão, mas não houve registro de qualquer ocorrência nas referidas unidades", acrescentou, por meio de nota.