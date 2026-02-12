Acesse sua conta
Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Investigada teria movimentado mais de R$ 500 mil em seis meses para integrantes da organização

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:06

Mulher é presa acusada de 'lavar dinheiro' de facção
Crédito: Guilherme Santos / Ascom PCBA

Uma mulher investigada por atuar na lavagem de dinheiro de uma organização criminosa foi presa na tarde de terça-feira (10), em Ipiaú, no sul da Bahia. A captura ocorreu durante mais uma fase da Operação Alta Potência 2.

A ação foi realizada de forma integrada por equipes da Delegacia Territorial de Ipiaú e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A suspeita foi localizada em um imóvel no centro da cidade.

Crédito: Guilherme Santos / Ascom PCBA

De acordo com as investigações, ela teria movimentado mais de meio milhão de reais em apenas seis meses, realizando transações financeiras em benefício de integrantes do grupo criminoso que atua na região.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ela permanece custodiada e à disposição da Justiça.

Deflagrada em novembro de 2025, a Operação Alta Potência 2 tem como objetivo desarticular a organização criminosa com atuação em Jequié, Ipiaú e Itagibá. Até o momento, a força-tarefa já cumpriu 23 mandados de prisão preventiva, bloqueou mais de 90 contas bancárias ligadas ao grupo, sequestrou mais de R$ 2 milhões em imóveis e apreendeu três veículos.

