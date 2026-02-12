INVESTIGAÇÃO

Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Investigada teria movimentado mais de R$ 500 mil em seis meses para integrantes da organização

Bruno Wendel

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:06

Mulher é presa acusada de 'lavar dinheiro' de facção Crédito: Guilherme Santos / Ascom PCBA

Uma mulher investigada por atuar na lavagem de dinheiro de uma organização criminosa foi presa na tarde de terça-feira (10), em Ipiaú, no sul da Bahia. A captura ocorreu durante mais uma fase da Operação Alta Potência 2.

A ação foi realizada de forma integrada por equipes da Delegacia Territorial de Ipiaú e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A suspeita foi localizada em um imóvel no centro da cidade.

De acordo com as investigações, ela teria movimentado mais de meio milhão de reais em apenas seis meses, realizando transações financeiras em benefício de integrantes do grupo criminoso que atua na região.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ela permanece custodiada e à disposição da Justiça.