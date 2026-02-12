RESPOSTA

Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

Homem de 38 anos é apontado como autor de ataques contra duas mulheres e confessou o crime

Bruno Wendel

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:45

Homem fez ao menos duas vítimas no mesmo dia, no bairro da Graça Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (12), em Salvador, suspeito de cometer importunação sexual contra duas mulheres no bairro da Graça. Os casos ocorreram no último dia 5 de fevereiro. No primeiro, a vítima foi uma jovem. Já o segundo, uma idosa de 63 anos.

De acordo com as investigações, o suspeito abordou as vítimas, agarrou-as e tocou em partes íntimas de seus corpos. Após os ataques, ele fugiu. O acusado foi localizado em um imóvel no bairro do IAPI.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).