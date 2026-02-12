Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:45
Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (12), em Salvador, suspeito de cometer importunação sexual contra duas mulheres no bairro da Graça. Os casos ocorreram no último dia 5 de fevereiro. No primeiro, a vítima foi uma jovem. Já o segundo, uma idosa de 63 anos.
De acordo com as investigações, o suspeito abordou as vítimas, agarrou-as e tocou em partes íntimas de seus corpos. Após os ataques, ele fugiu. O acusado foi localizado em um imóvel no bairro do IAPI.
Suspeito de importunação sexual na Graça é preso
A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).
Durante o interrogatório, ele confessou os crimes. Contra o investigado foi cumprido mandado de prisão preventiva por importunação sexual. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.