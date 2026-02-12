ATENÇÃO

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para Salvador e mais 162 cidades da Bahia; veja lista

Aviso vale até sexta-feira (13) e prevê chuva forte, rajadas de vento e risco de alagamentos

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:42

Salvador e parte do interior da Bahia entraram em alerta para chuvas intensas, segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado começou a valer à meia-noite desta quinta-feira (12) e segue em vigor até as 23h59 de sexta-feira (13), abrangendo municípios da Região Metropolitana, litoral, sul, centro-norte e nordeste do estado. Ainda estão incluídas algumas cidades de Sergipe e Minas Gerais.

De acordo com o instituto, a previsão é de pancadas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora. O alerta é classificado como de “perigo potencial”, o nível inicial da escala, indicando possibilidade de transtornos localizados, especialmente em áreas urbanas.

Na prática, isso significa que podem ocorrer pontos de alagamento, quedas de galhos de árvores e interrupções pontuais de energia, embora o risco geral seja considerado baixo. Mesmo assim, o período pede atenção redobrada, principalmente para quem precisa circular em horários de chuva mais forte, quando a visibilidade diminui e o trânsito costuma ficar mais lento.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, já que há risco de queda de galhos e também de descargas elétricas. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser derrubadas pelo vento. Também é aconselhado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades, reduzindo riscos em caso de descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. O alerta pode ser atualizado caso as condições do tempo se intensifiquem nos próximos dias.

Veja as 163 cidades baianas com alerta:

Água Fria

Aiquara

Alagoinhas

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Aporá

Apuarema

Araçás

Aramari

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Belmonte

Biritinga

Buerarema

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camacan

Camaçari

Camamu

Canavieiras

Candeias

Caravelas

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Cipó

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Crisópolis

Cruz das Almas

Dário Meira

Dias d’Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Eunápolis

Feira de Santana

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Guaratinga

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Inhambupe

Ipiaú

Irará

Itabela

Itabuna

Itacaré

Itagibá

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itanagra

Itaparica

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapicuru

Itapitanga

Itarantim

Itororó

Ituberá

Jaguaquara

Jaguaripe

Jandaíra

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

Jucuruçu

Jussari

Laje

Lamarão

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mascote

Mata de São João

Medeiros Neto

Mucuri

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Canaã

Nova Ibiá

Nova Soure

Nova Viçosa

Olindina

Ouriçangas

Pau Brasil

Pedrão

Piraí do Norte

Pojuca

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Tancredo Neves

Ribeira do Amparo

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

Santanópolis

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Serrinha

Simões Filho

Tanquinho

Taperoá

Teixeira de Freitas

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Una

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz

Vereda