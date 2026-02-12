Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para Salvador e mais 162 cidades da Bahia; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:42
Salvador e parte do interior da Bahia entraram em alerta para chuvas intensas, segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado começou a valer à meia-noite desta quinta-feira (12) e segue em vigor até as 23h59 de sexta-feira (13), abrangendo municípios da Região Metropolitana, litoral, sul, centro-norte e nordeste do estado. Ainda estão incluídas algumas cidades de Sergipe e Minas Gerais.
De acordo com o instituto, a previsão é de pancadas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora. O alerta é classificado como de “perigo potencial”, o nível inicial da escala, indicando possibilidade de transtornos localizados, especialmente em áreas urbanas.
Dia de chuva em Salvador
Na prática, isso significa que podem ocorrer pontos de alagamento, quedas de galhos de árvores e interrupções pontuais de energia, embora o risco geral seja considerado baixo. Mesmo assim, o período pede atenção redobrada, principalmente para quem precisa circular em horários de chuva mais forte, quando a visibilidade diminui e o trânsito costuma ficar mais lento.
O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, já que há risco de queda de galhos e também de descargas elétricas. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser derrubadas pelo vento. Também é aconselhado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades, reduzindo riscos em caso de descargas elétricas.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. O alerta pode ser atualizado caso as condições do tempo se intensifiquem nos próximos dias.
Veja as 163 cidades baianas com alerta:
Água Fria
Aiquara
Alagoinhas
Alcobaça
Almadina
Amargosa
Amélia Rodrigues
Anguera
Antônio Cardoso
Aporá
Apuarema
Araçás
Aramari
Arataca
Aratuípe
Aurelino Leal
Barra do Rocha
Barro Preto
Belmonte
Biritinga
Buerarema
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camacan
Camaçari
Camamu
Canavieiras
Candeias
Caravelas
Cardeal da Silva
Castro Alves
Catu
Cipó
Coaraci
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Crisópolis
Cruz das Almas
Dário Meira
Dias d’Ávila
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Entre Rios
Esplanada
Eunápolis
Feira de Santana
Firmino Alves
Floresta Azul
Gandu
Gongogi
Governador Mangabeira
Guaratinga
Ibicaraí
Ibicuí
Ibirapitanga
Ibirapuã
Ibirataia
Igrapiúna
Iguaí
Ilhéus
Inhambupe
Ipiaú
Irará
Itabela
Itabuna
Itacaré
Itagibá
Itagimirim
Itaju do Colônia
Itajuípe
Itamaraju
Itamari
Itanagra
Itaparica
Itapé
Itapebi
Itapetinga
Itapicuru
Itapitanga
Itarantim
Itororó
Ituberá
Jaguaquara
Jaguaripe
Jandaíra
Jequié
Jiquiriçá
Jitaúna
Jucuruçu
Jussari
Laje
Lamarão
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Maraú
Mascote
Mata de São João
Medeiros Neto
Mucuri
Muniz Ferreira
Muritiba
Mutuípe
Nazaré
Nilo Peçanha
Nova Canaã
Nova Ibiá
Nova Soure
Nova Viçosa
Olindina
Ouriçangas
Pau Brasil
Pedrão
Piraí do Norte
Pojuca
Porto Seguro
Potiraguá
Prado
Presidente Tancredo Neves
Ribeira do Amparo
Rio Real
Salinas da Margarida
Salvador
Santa Bárbara
Santa Cruz Cabrália
Santa Cruz da Vitória
Santa Luzia
Santanópolis
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São José da Vitória
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saubara
Serrinha
Simões Filho
Tanquinho
Taperoá
Teixeira de Freitas
Teodoro Sampaio
Teolândia
Terra Nova
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Una
Uruçuca
Valença
Varzedo
Vera Cruz
Vereda
Wenceslau Guimarães