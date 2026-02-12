EXECUÇÃO

Matou dois irmãos em casa: suspeito de duplo homicídio é preso na Bahia

Crime aconteceu na cidade de Feira de Santana

Bruno Wendel

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:01

Operação policial busca envolvidos no crime Crédito: Reprodução

Um jovem de 18 anos, investigado por participação no assassinato dos irmãos Gabriel Santos Lima e Cauã Leite de Jesus, foi preso na manhã de segunda-feira (9), no bairro Aviário, em Feira de Santana.

O duplo homicídio ocorreu em 18 de novembro de 2025, no bairro Brasília. De acordo com as investigações, um grupo de homens invadiu a residência das vítimas e abriu fogo. Além dos dois irmãos, uma terceira pessoa ficou ferida na ação.

Criminalidade em cidades baianas 1 de 100

O suspeito já havia sido preso em flagrante, em novembro do ano passado, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Na ocasião, policiais encontraram com ele um revólver calibre .38 — arma que, segundo a investigação, foi utilizada no duplo homicídio — além de porções de maconha e cocaína.