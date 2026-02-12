Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Matou dois irmãos em casa: suspeito de duplo homicídio é preso na Bahia

Crime aconteceu na cidade de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:01

Operação policial busca envolvidos no crime
Operação policial busca envolvidos no crime Crédito: Reprodução

Um jovem de 18 anos, investigado por participação no assassinato dos irmãos Gabriel Santos Lima e Cauã Leite de Jesus, foi preso na manhã de segunda-feira (9), no bairro Aviário, em Feira de Santana.

O duplo homicídio ocorreu em 18 de novembro de 2025, no bairro Brasília. De acordo com as investigações, um grupo de homens invadiu a residência das vítimas e abriu fogo. Além dos dois irmãos, uma terceira pessoa ficou ferida na ação.

Criminalidade em cidades baianas

Acusado de matar dois irmãos é preso em Feira de Santana por Guilherme Santos / Ascom PCBA
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano por Bruno Wendel/CORREIO
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Conjunto Penal de Feira de Santana por Reprodução
Droga foi localizada após denúncia anônima em Feira de Santana por Divulgação
Suspeito de participar de sequestro e morte de adolescente em Feira de Santana é preso por Divulgação
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
MT é o segundo nome da hierarquia da Tropa da Juba' por Reprodução
'MT' 'braço direito' de 'Juba', líder da 'Tropa da Juba' por Redes sociais
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
'Juba' ao lado de 'Mil Grau', líder do CV em Feira de Santana, no aniversário dela por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP por Divulgação
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Técnicos de internet executados por facção por Reprodução
Operação Contenção cumpre 16 mandados de prisão contra a expansão do Comando Vermelho por territórios do RJ por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Advogados do Comando Vermelho atuavam na logística e lavagem de dinheiro e como garotos de recado da facção por Divulgação
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Ataque frustrado e arremesso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com polícia por Divulgação
‘Diaba Loira’ revelou que influenciador foi agredido pelo Comando Vermelho por Rede social
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Comando Vermelho: facção demarcou território na preferiria de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil por Acervo Pessoal
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
MA região é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que vem sofrendo ataque do BDM por Bruno Wendel/CORREIO
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
O líder do grupo criminoso Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro (2-D), conhecido como "Piloto", é visto em um helicóptero de polícia do estado do Paraná, após ser expulso do Paraguai. por AFP
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
BDM gasta R$ 3 milhões para trazer arsenal à Bahia por Ascom PCDF
"Paulo Escopeta" era ex-PM , assalnte internacioal de banco e um dos fundadores do BDM por Divulgação
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
BDM de luto: integrantes lamentam a morte de Russo por Divulgação
Liderança do BDM, Russo morreu em tiroteio com a polícia por Divulgação
Russo, um das lideranças do BDM, morre em confronto com a polícia por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 100
Acusado de matar dois irmãos é preso em Feira de Santana por Guilherme Santos / Ascom PCBA

O suspeito já havia sido preso em flagrante, em novembro do ano passado, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Na ocasião, policiais encontraram com ele um revólver calibre .38 — arma que, segundo a investigação, foi utilizada no duplo homicídio — além de porções de maconha e cocaína.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O investigado foi encaminhado à unidade policial e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Bala perdida atinge criança de 8 anos dentro de escola na Bahia

Bala perdida atinge criança de 8 anos dentro de escola na Bahia

Imagem - Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

Imagem - Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Mais recentes

Imagem - Trio que ameaçava e extorquia turistas após pinturas no corpo é preso na Barra

Trio que ameaçava e extorquia turistas após pinturas no corpo é preso na Barra
Imagem - Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia
Imagem - Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona