CRIME

Trio que ameaçava e extorquia turistas após pinturas no corpo é preso na Barra

Eles cobravam caro por por pinturas corporais não autorizadas

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:21

Pintura corporal Crédito: Reprodução

Três homens foram presos na quarta-feira (11) no bairro da Barra, em Salvador, suspeitos de extorsão contra turistas na região do Farol da Barra.

De acordo com as investigações, os suspeitos abordavam visitantes e aplicavam pinturas corporais sem autorização, cobrando posteriormente valores elevados pelo serviço não solicitado. As vítimas eram pressionadas e ameaçadas, sendo informadas de que só seriam liberadas após efetuarem o pagamento, causando prejuízos financeiros e impacto psicológico.

As prisões aconteceram durante o cumprimento de três mandados de prisão preventiva por extorsão qualificada, expedidos após investigação da Polícia Civil da Bahia, realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Até o momento, a investigação da Deltur resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva, com cinco pessoas detidas. Entre os investigados, dois tinham dois mandados cada, todos relacionados à extorsão de turistas na área do Farol da Barra.