Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trio que ameaçava e extorquia turistas após pinturas no corpo é preso na Barra

Eles cobravam caro por por pinturas corporais não autorizadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:21

Pintura corporal
Pintura corporal Crédito: Reprodução

Três homens foram presos na quarta-feira (11) no bairro da Barra, em Salvador, suspeitos de extorsão contra turistas na região do Farol da Barra.

De acordo com as investigações, os suspeitos abordavam visitantes e aplicavam pinturas corporais sem autorização, cobrando posteriormente valores elevados pelo serviço não solicitado. As vítimas eram pressionadas e ameaçadas, sendo informadas de que só seriam liberadas após efetuarem o pagamento, causando prejuízos financeiros e impacto psicológico.

As prisões aconteceram durante o cumprimento de três mandados de prisão preventiva por extorsão qualificada, expedidos após investigação da Polícia Civil da Bahia, realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Até o momento, a investigação da Deltur resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva, com cinco pessoas detidas. Entre os investigados, dois tinham dois mandados cada, todos relacionados à extorsão de turistas na área do Farol da Barra.

A delegada titular da Deltur, Marcela Abreu, destacou a importância da ação rápida da equipe para interromper a atividade criminosa. “Não iremos tolerar condutas que constranjam, ameacem ou explorem turistas. Nosso trabalho é assegurar que Salvador permaneça como um destino acolhedor e seguro, com respostas firmes contra qualquer violação à liberdade e ao patrimônio das vítimas”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Matou dois irmãos em casa: suspeito de duplo homicídio é preso na Bahia

Matou dois irmãos em casa: suspeito de duplo homicídio é preso na Bahia
Imagem - Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia

Mulher suspeita de 'lavar dinheiro' para grupo criminoso é presa na Bahia
Imagem - Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

Suspeito de importunação sexual na Graça é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona