BRASIL

Morre segundo filho baleado por secretário de prefeitura; meninos foram mortos pelo pai com tiro na cabeça

A criança estava internada na UTI em estado gravíssimo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:05

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu Crédito: Reprodução

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Goiás, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu na manhã desta quinta-feira (12), após ser baleado. A criança estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Itumbiara. O menino chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu.

O irmão mais velho, de 12 anos, morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um 1 de 4

Thales Machado morreu na casa onde morava. De acordo com informações preliminares, o secretário teria atirado contra os filhos e, em seguida, tirado a própria vida.

Ao chegar ao hospital, o avô das crianças e prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), teria passado mal dentro da unidade de saúde.

O velório de Thales Machado acontece, às 10h, na funerária Fênix, em Itumbiara. Ainda não há informações sobre o velório dos meninos.

Veículos da imprensa local relataram que, antes do crime, Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças. O conteúdo será analisado ao longo da investigação.

Horas antes de atirar contra os filhos, o secretário publicou imagens dos dois meninos em momentos distintos. Em uma das fotos, um deles aparecia durante uma aula de luta; na outra, o irmão desenhava em um caderno, sentado no colo do pai. Na postagem, ele escreveu: "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito".