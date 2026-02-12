Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'

Thales Machado, foi encontrado morto após atirar contra os dois filhos, de 12 e 8 anos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:02

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'
Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito' Crédito: Reprodução

Genro do prefeito de Itumbiara (Goiás), o secretário de Governo da cidade, Thales Machado, foi encontrado morto após atirar contra os dois filhos, de 12 e 8 anos. As vítimas teriam sido atingidas na cabeça.

O crime foi cometido na noite da última quarta-feira (11/2). Horas antes de atirar nos dois meninos, Thales postou um vídeo nas redes sociais dizendo: 'Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito'.

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos e mata um

Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás por Reprodução/Redes Sociais
O caçula, de 8 anos, passou por cirurgia e permanece internado em estado gravíssimo por Reprodução/Redes Sociais
Machado teria feito uma publicação nas redes sociais em que pedia desculpas pelo ato e indicava que a motivação estaria relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das crianças por Reprodução/Redes Sociais
Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
Thales era secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, no Sul de Goiás por Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender à ocorrência. A equipe fez o isolamento da área até a chegada das demais autoridades.

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu
O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu no hospital; mais velho, de 12 anos, morreu logo após ser baleado Crédito: Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre segundo filho baleado por secretário de prefeitura; meninos foram mortos pelo pai com tiro na cabeça

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

Leia reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil

Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil
Imagem - Marido e filhas são presos pelo assassinato de servidora pública

Marido e filhas são presos pelo assassinato de servidora pública
Imagem - 'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

'Ficamos consternados', diz governador após assassinato de netos de prefeito de Itumbiara

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona