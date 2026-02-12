ITUMBIARA

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'

Thales Machado, foi encontrado morto após atirar contra os dois filhos, de 12 e 8 anos

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:02

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filhos com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'

Genro do prefeito de Itumbiara (Goiás), o secretário de Governo da cidade, Thales Machado, foi encontrado morto após atirar contra os dois filhos, de 12 e 8 anos. As vítimas teriam sido atingidas na cabeça.

O crime foi cometido na noite da última quarta-feira (11/2). Horas antes de atirar nos dois meninos, Thales postou um vídeo nas redes sociais dizendo: 'Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito'.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender à ocorrência. A equipe fez o isolamento da área até a chegada das demais autoridades.

O filho de 8 anos do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que estava internado em estado gravíssimo, morreu no hospital; mais velho, de 12 anos, morreu logo após ser baleado Crédito: Reprodução