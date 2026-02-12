ESQUEMA DE ABUSOS

Morto em 2019, Jeffrey Epstein tem CPF ainda ativo e cogitou ter cidadania do Brasil

Arquivos do Departamento de Justiça dos EUA confirmam registro ativo do bilionário na Receita Federal, mesmo após morte

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:54

Jeffrey Epstein na capa de revistas Crédito: Shutterstock

Documentos recentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionados ao caso Jeffrey Epstein revelam que o bilionário, acusado de tráfico sexual de menores, possuía um CPF registrado no Brasil. A informação consta em uma lista de arquivos divulgada nas últimas semanas, dentro de uma pasta intitulada “Arquivos diversos” sobre Epstein, e foi divulgada pelo portal G1.

A Receita Federal confirmou que o CPF, emitido em 2003, está ativo e corresponde à data de nascimento do bilionário: 20 de janeiro de 1953. Estrangeiros sem residência no Brasil podem solicitar inscrição no CPF, pessoalmente ou por meio de um procurador legalmente autorizado, conforme prevê a Instrução Normativa 2.172/2024.

A Receita Federal esclareceu ainda que medidas envolvendo o CPF de pessoas estrangeiras falecidas, como Epstein, só podem ser solicitadas por inventariante, cônjuge, companheiro ou sucessor legal caso existam bens a inventariar no Brasil, ou por cônjuge, parente ou beneficiário de pensão por morte quando não houver bens a inventariar.

Interesse em cidadania brasileira

Em 2011, Epstein chegou a discutir a possibilidade de obter cidadania brasileira com a empresária e investidora alemã Nicole Junkermann, cujo nome aparece em diversos documentos do caso. Em um e-mail datado de outubro daquele ano, Junkermann perguntou se o bilionário já havia considerado essa alternativa.

“Ideia interessante, mas os vistos podem ser um problema ao viajar para outros países”, respondeu Epstein. No mesmo dia, segundo registros, eles teriam se encontrado no Ritz, hotel de luxo da rede The Ritz-Carlton.

Caso Epstein

Epstein enfrentava investigações desde 2005 por abuso sexual de menores, tendo se declarado culpado em 2008 por exploração de menores, cumprido 13 meses de prisão e pago indenizações. Em 2019, foi preso novamente por operar uma rede de exploração sexual envolvendo mais de 250 meninas, recrutadas para atos sexuais em suas propriedades e em uma ilha particular no Caribe.