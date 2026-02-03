Princesa da Noruega aparece centenas de vezes em documentos do caso Epstein: 'Você é charmoso'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:46
O nome da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, aparece repetidamente em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e relacionados ao financista Jeffrey Epstein. Segundo o jornal norueguês Verdens Gang (VG), ela é citada ao menos mil vezes nas milhões de páginas tornadas públicas na sexta-feira (30).
Os registros incluem mensagens trocadas entre 2011 e 2014, período posterior à condenação de Epstein, em 2008, quando ele cumpriu pouco mais de um ano de prisão por aliciar prostitutas menores de idade. O empresário morreu na prisão em 2019.
Trechos divulgados indicam tom de proximidade nas conversas. Em um dos e-mails, a princesa pergunta se seria “inapropriado para uma mãe sugerir, como tela de fundo de seu filho de 15 anos, a imagem de duas mulheres nuas segurando uma prancha de surfe”. Em outra mensagem, ela descreve Epstein como “muito charmoso”.
Veja fotos dos arquivos de Jeffrey Epstein
Pedido de desculpas público
Após a repercussão na imprensa da Noruega, Mette-Marit afirmou que “apenas Jeffrey Epstein deveria responder por seus atos”, mas reconheceu falhas pessoais ao manter contato com ele.
“Cometi um erro de julgamento e lamento profundamente ter tido qualquer contato com Epstein. É simplesmente constrangedor”, declarou em comunicado enviado pelo Palácio Real à agência AFP. Aos 52 anos, ela também admitiu responsabilidade “por não ter verificado o histórico de Epstein com mais cuidado e por não ter entendido rapidamente que tipo de pessoa ele era”.
Apesar disso, uma troca de mensagens de 2011 mostra que ela havia pesquisado sobre o financista na internet. Em um e-mail, escreveu que tinha “pesquisado no Google” sobre ele e acrescentou: “Sim, não causou uma boa impressão”. O comentário vinha acompanhado de um emoji sorridente, embora não esteja claro a que se referia.
De acordo com o Palácio, o contato foi interrompido porque a princesa percebeu que Epstein estaria “tentando explorar seu relacionamento passado com a Princesa Herdeira com outras pessoas”. A última comunicação registrada entre os dois ocorreu em janeiro de 2014.
Julgamento do filho amplia pressão
A divulgação ocorre em um momento delicado para a princesa. Começa nesta terça-feira, em Oslo, o julgamento de Marius Borg Høiby, seu filho de um relacionamento anterior ao casamento com o príncipe herdeiro Haakon.
O jovem de 29 anos responde a 38 acusações, incluindo quatro de estupro e episódios de violência contra ex-companheiras. Se condenado, poderá enfrentar vários anos de prisão.
O casal herdeiro informou que não comparecerá às audiências, previstas para durar cerca de sete semanas. Durante esse período, Mette-Marit fará uma viagem particular, conforme anunciou o príncipe Haakon.