Princesa da Noruega aparece centenas de vezes em documentos do caso Epstein: 'Você é charmoso'

Após divulgação dos arquivos, ela pediu desculpas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:46

Mette-Marit é casada com o príncipe herdeiro Haakon
Mette-Marit é casada com o príncipe herdeiro Haakon Crédito: Reprodução

O nome da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, aparece repetidamente em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e relacionados ao financista Jeffrey Epstein. Segundo o jornal norueguês Verdens Gang (VG), ela é citada ao menos mil vezes nas milhões de páginas tornadas públicas na sexta-feira (30).

Os registros incluem mensagens trocadas entre 2011 e 2014, período posterior à condenação de Epstein, em 2008, quando ele cumpriu pouco mais de um ano de prisão por aliciar prostitutas menores de idade. O empresário morreu na prisão em 2019.

Trechos divulgados indicam tom de proximidade nas conversas. Em um dos e-mails, a princesa pergunta se seria “inapropriado para uma mãe sugerir, como tela de fundo de seu filho de 15 anos, a imagem de duas mulheres nuas segurando uma prancha de surfe”. Em outra mensagem, ela descreve Epstein como “muito charmoso”.

O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação
Mick Jagger aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton e de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
O ator Kevin Spacey aparece ao centro em uma sala com outros homens, entre eles o ex-presidente Bill Clinton em foto sem data por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece ao lado de Jeffrey Epstein por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece em uma piscina ao lado de uma pessoa com o rosto censurado por Divulgação
Ghislaine Maxwell aparece em uma piscina ao lado do ex-presidente Bill Clinton por Divulgação
Jeffrey Epstein aparece sentado em sofás ao lado do jornalista Walter Cronkite e de outro convidado por Divulgação
Sala de massagem com imagens de mulheres nuas nas paredes; foto sem data faz parte dos milhares de registros do caso Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. por Divulgação
O ex-presidente Bill Clinton aparece com destaque em várias das imagens recém-divulgadas, algumas delas ao lado de mulheres cujas identidades foram censuradas por Divulgação
Epstein e Ghislaine Maxwell por Divulgação
O cantor Michael Jackson aparece ao lado do ex-presidente Bill Clinton, da cantora Diana Ross e de três pessoas com os rostos censurado por Divulgação

Pedido de desculpas público

Após a repercussão na imprensa da Noruega, Mette-Marit afirmou que “apenas Jeffrey Epstein deveria responder por seus atos”, mas reconheceu falhas pessoais ao manter contato com ele.

“Cometi um erro de julgamento e lamento profundamente ter tido qualquer contato com Epstein. É simplesmente constrangedor”, declarou em comunicado enviado pelo Palácio Real à agência AFP. Aos 52 anos, ela também admitiu responsabilidade “por não ter verificado o histórico de Epstein com mais cuidado e por não ter entendido rapidamente que tipo de pessoa ele era”.

Apesar disso, uma troca de mensagens de 2011 mostra que ela havia pesquisado sobre o financista na internet. Em um e-mail, escreveu que tinha “pesquisado no Google” sobre ele e acrescentou: “Sim, não causou uma boa impressão”. O comentário vinha acompanhado de um emoji sorridente, embora não esteja claro a que se referia.

De acordo com o Palácio, o contato foi interrompido porque a princesa percebeu que Epstein estaria “tentando explorar seu relacionamento passado com a Princesa Herdeira com outras pessoas”. A última comunicação registrada entre os dois ocorreu em janeiro de 2014.

Julgamento do filho amplia pressão

A divulgação ocorre em um momento delicado para a princesa. Começa nesta terça-feira, em Oslo, o julgamento de Marius Borg Høiby, seu filho de um relacionamento anterior ao casamento com o príncipe herdeiro Haakon.

O jovem de 29 anos responde a 38 acusações, incluindo quatro de estupro e episódios de violência contra ex-companheiras. Se condenado, poderá enfrentar vários anos de prisão.

O casal herdeiro informou que não comparecerá às audiências, previstas para durar cerca de sete semanas. Durante esse período, Mette-Marit fará uma viagem particular, conforme anunciou o príncipe Haakon.

