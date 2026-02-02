SALVADOR

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Apresentador comemorou a aprovação de estudante em postagem nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:14

Estudante celebra aprovação com familiares Crédito: Reprodução

A aprovação do jovem baiano Wesley de Jesus, 23, em primeiro lugar no curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP) não é motivo de celebração apenas em Salvador, onde ele nasceu. Nesta segunda-feira (2), o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, postou uma homenagem ao aluno que alcançou um feito histórico na edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Da periferia de Salvador ao 1º lugar em Medicina na USP, Wesley chegou lá com esforço, persistência e confiando no poder transformador do conhecimento. Que essa conquista inspire outros jovens a acreditarem: dá, sim, pra sonhar alto e chegar longe através da educação", escreveu o apresentador.

Wesley de Jesus, 22, aluno da rede publica e 1º lugar no vestibular de Medicina da USP 1 de 4

Luciano Huck disse ainda que a história de Wesley de Jesus serve para renovar a "nossa esperança na educação, na juventude e no futuro". "Parabéns Wesley! Parabéns pra essa família e que venham muitas outras oportunidades e conquistas", completou.

Wesley de Jesus é filho de pedreiro e trabalhadora doméstica, ambos vindos do sertão baiano, dos povoados de Lamarão e Água Fria, na região do Sisal. Ele superou as barreiras da desigualdade de oportunidades para liderar a lista de aprovados da USP, uma das mais concorridas do país.

“Acordava cedo pra estudar, 5h da manhã já estava acordado. Sempre reconheci, desde pequeno, que a educação é um fator primordial para a mudança de realidade. Eu me via como um atleta de grande desempenho para poder me preparar para a prova”, contou ao CORREIO.

Sem computador, um celular antigo serviu como principal ferramenta de acesso às aulas e aos conteúdos do cronograma que ele mesmo organizou. “Conseguir o que eu sempre quis foi mirabolante. Quando eu abri a primeira chamada e vi meu nome lá, ainda bem que eu estava sentado, ou teria caído para trás”, falou.