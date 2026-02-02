INSPIRAÇÃO

Baiano que conquistou 1° lugar em Medicina na USP não teve dinheiro para pagar cursinho e estudou com materiais doados

Filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro, o jovem criou uma vaquinha online para garantir sua mudança e a permanência na universidade

Nauan Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:59

Vindo de realidade humilde, Wesley conquistou vaga muito disputada no Brasil todo Crédito: Redes Sociais

Dono do 1º lugar no curso de Medicina da USP, o baiano Wesley de Jesus, 22 anos, não teve a mesma trajetória que muitos dos seus colegas. Diferente da maioria dos aprovados na instituição paulista, o morador de Águas Claras não estudou em escola particular nem frequentou cursinhos. Após concluir o Ensino Médio no Colégio Estadual Ana Bernardes, em Cajazeiras VI, ele trilhou um caminho de estudo próprio. Sem recursos financeiros, sua biblioteca foi composta por materiais doados e conteúdos gratuitos da internet.

“Me preparei de forma independente, estudando com o que estava ao meu alcance, tentando fazer o máximo de aproveitamento possível”, explica o estudante ao CORREIO. Apesar da repercussão nacional da sua nota e das mensagens de carinho de famosos nas redes sociais, Wesley faz uma ressalva importante: até o momento, nenhuma autoridade ou personalidade pública entrou em contato direto para oferecer auxílio prático ou financeiro. Todo o suporte recebido tem vindo da "população em geral".

Wesley de Jesus, 22, aluno da rede publica e 1º lugar no vestibular de Medicina da USP 1 de 8

Por trás da aprovação em dos cursos mais cobiçados do Brasil, existe uma história que começou muito antes dos livros de cursinho. Para Wesley, que é filho de uma empregada doméstica e um pedreiro, o jaleco branco não é apenas um símbolo de status acadêmico, mas veio de uma vontade que nasceu ainda na infância, entre as paredes de hospitais onde tratava graves problemas respiratórios.

Questionado sobre a escolha, o jovem de Águas Claras relembrou como as internações moldaram seu futuro. “Fui muito bem acolhido pelos profissionais que me atendiam e isso me marcou muito. Foi ali que percebi o impacto da Medicina e passei a sonhar em retribuir esse cuidado para a sociedade”, afirma.

A aprovação, segundo ele, foi apenas a primeira etapa. Agora, o foco total é em conseguir viabilizar a mudança para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e garantir recursos para assegurar sua permanência na universidade. Wesley criou uma "vaquinha" virtual para cobrir custos de moradia, transporte e alimentação na capital paulista, onde o custo de vida é um dos maiores do país.

“Muita gente está divulgando a vaquinha e enviando mensagens de incentivo, o que tem sido fundamental. Prefiro não pensar na possibilidade de não dar certo. Chegar até aqui foi um processo difícil, de anos de dedicação. Não faria sentido desistir agora”, desabafa.

A campanha de arrecadação de Wesley segue ativa nas redes sociais. Os fundos serão destinados exclusivamente à sua manutenção estudantil na Universidade de São Paulo durante o primeiro ano de curso. O estudante pretende arrecadar R$ 490 mil com a vaquinha. Até às 16h06 desta segunda-feira (2), tinha garantido R$ 104.272,17.