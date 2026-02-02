COLUNA BRUNO WENDEL

Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana

Troca no comando ocorre 13 dias após sequência de assassinatos ligados à guerra do tráfico

Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:00

Onda de violência: comandante é exonerado Crédito: Site Giro Ipiaú

A escalada da violência registrada em Ipiaú teria resultado na saída do major Dalmo Porto de Assis do comando da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da cidade e de outros seis municípios da região. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (28), 13 dias após o primeiro assassinato de uma sequência violenta atribuída à guerra do tráfico, que deixou ao menos sete mortos em apenas 48 horas.

Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (16) e o domingo (18). Moradores relataram insatisfação com a ausência do então comandante na cidade.