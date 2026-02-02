Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:00
A escalada da violência registrada em Ipiaú teria resultado na saída do major Dalmo Porto de Assis do comando da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da cidade e de outros seis municípios da região. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (28), 13 dias após o primeiro assassinato de uma sequência violenta atribuída à guerra do tráfico, que deixou ao menos sete mortos em apenas 48 horas.
Onda de violência: comandante é exonerado
Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (16) e o domingo (18). Moradores relataram insatisfação com a ausência do então comandante na cidade.
Agora, a 55ª CIPM passa a ser comandada pelo major Walter Luiz Ganaes, que assume com o desafio de resgatar a sensação de segurança na região.