Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana

Troca no comando ocorre 13 dias após sequência de assassinatos ligados à guerra do tráfico

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:00

Onda de violência: comandante é exonerado
Onda de violência: comandante é exonerado Crédito: Site Giro Ipiaú

A escalada da violência registrada em Ipiaú teria resultado na saída do major Dalmo Porto de Assis do comando da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da cidade e de outros seis municípios da região. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (28), 13 dias após o primeiro assassinato de uma sequência violenta atribuída à guerra do tráfico, que deixou ao menos sete mortos em apenas 48 horas.

Onda de violência: comandante é exonerado

Onda de violência: comandante é exonerado por Site Giro Ipiaú
Onda de violência: comandante é exonerado por Site Giro Ipiaú
Onda de violência: comandante é exonerado por Site Giro Ipiaú
Operação em Ipiaú por Flávia Vieira / Ascom SSP
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Crime ocorreu em Ipiaú por Divulgação/Polícia Civil
Câmara de Ipiaú por Divulgação
Ipiaú por Michel Querino/ Prefeitura de Ipiaú
Complexo Policial de Ipiaú por Divulgação
Delegacia em Ipiaú por Robenilton de Souza/ Giro em Ipiaú
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Anderson de Jesus Santos é comparsa de Vitor por Reprodução
Ariel Santana Souza é comparsa de Vitor por Reprodução
Vitor foi preso com comparsas em pousada de luxo por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Técnicos de internet executados por facção por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência de sete chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Jacaré do CV por Reprodução/ Redes Sociais
1 de 95
Onda de violência: comandante é exonerado por Site Giro Ipiaú

Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (16) e o domingo (18). Moradores relataram insatisfação com a ausência do então comandante na cidade.

Agora, a 55ª CIPM passa a ser comandada pelo major Walter Luiz Ganaes, que assume com o desafio de resgatar a sensação de segurança na região.

Leia mais

Imagem - Após série de homicídios em meio a racha de facções, polícia faz operação em Ipiaú

Após série de homicídios em meio a racha de facções, polícia faz operação em Ipiaú

Imagem - Quem é o “traficante invisível” que virou lenda em cidade baiana?

Quem é o “traficante invisível” que virou lenda em cidade baiana?

Imagem - Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Mais recentes

Imagem - A exoneração atrelada à onda de violência, os PMs afastados e mais um no ‘tribunal do crime’

A exoneração atrelada à onda de violência, os PMs afastados e mais um no ‘tribunal do crime’
Imagem - Com dois motores, EX30 se torna o Volvo mais rápido do país

Com dois motores, EX30 se torna o Volvo mais rápido do país
Imagem - Ana Paula Bartolucci: a mente por trás do sucesso do Chandon Garden Spritz

Ana Paula Bartolucci: a mente por trás do sucesso do Chandon Garden Spritz

MAIS LIDAS

Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
01

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)
02

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
03

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)
04

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)