A exoneração atrelada à onda de violência, os PMs afastados e mais um no ‘tribunal do crime’

Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:00

A escalada da violência registrada em Ipiaú teria resultado na saída do major Dalmo Porto de Assis do comando da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da cidade e de outros seis municípios da região. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (28), 13 dias após o primeiro assassinato de uma sequência violenta atribuída à guerra do tráfico, que deixou ao menos sete mortos em apenas 48 horas.

Os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (16) e o domingo (18). Moradores relataram insatisfação com a ausência do então comandante na cidade.

Agora, a 55ª CIPM passa a ser comandada pelo major Walter Luiz Ganaes, que assume com o desafio de resgatar a sensação de segurança na região.



Policiais são afastados após confusão com advogados

Um capitão e um sargento da Polícia Militar foram afastados após serem denunciados por suposta violação dos direitos de dois advogados em Ipiaú. Em vídeo gravado no último dia 19, um dos policiais aparece chamando a advogada Maria do Carmo de “bandida” durante uma abordagem.

Ela e o advogado Gean Rodrigo acompanhavam a prisão de um cliente quando houve a discussão. Segundo o relato, Gean teve o celular apreendido de forma arbitrária, após ser ameaçado com uma arma para desbloquear o aparelho.

Durante o episódio, um policial ainda associou Maria do Carmo — presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Ipiaú — a homicídios recentes na cidade, afirmando que ela estaria “envolvida diretamente” com os crimes.

20 dias sem respostas

A execução de Walleff de Jesus Freitas, de 19 anos, completa 20 dias nesta segunda-feira (2) sem que a polícia tenha identificado os autores ou a motivação do crime, ocorrido em Feira de Santana. Natural de Serrinha, o jovem passava férias na casa de parentes, no bairro do Tomba.

No dia 13, saiu para jogar bola com amigos e, na manhã seguinte, foi encontrado morto em uma baia usada para cavalos, com cinco tiros na cabeça e ferimentos no punho e na mão esquerda.

Ele vestia a mesma roupa de uma foto que circulou nas redes sociais, e o crime é atribuído ao chamado “tribunal do crime”.

